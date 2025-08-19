Pimenta Bueno fortalece agricultura familiar e amplia oferta de alimentação saudável nas escolas

Publicada em 19/08/2025 às 09h13
A Prefeitura de Pimenta Bueno, em parceria com o Governo Federal, vem fortalecendo o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que une o incentivo à agricultura familiar à melhoria da alimentação escolar no município.
Por meio do programa, a administração municipal adquire frutas, verduras, legumes, grãos e outros alimentos diretamente de produtores rurais locais, destinando-os à merenda escolar da rede municipal de ensino. Atualmente, mais de 5 mil estudantes recebem refeições preparadas com produtos frescos e de qualidade, contribuindo para uma alimentação nutritiva e equilibrada.
Além de garantir a segurança alimentar, o PAA estimula a economia local, valoriza o trabalho no campo e assegura renda aos agricultores participantes. A medida também promove a conscientização sobre hábitos alimentares saudáveis, aproximando a comunidade escolar da produção rural e reforçando o compromisso do município com a educação e a saúde dos alunos.
