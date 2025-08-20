Operação Escudo de Rondônia: governo de Rondônia reforça ações contra o crime organizado

Publicada em 20/08/2025 às 16h13
O cumprimento de 31 mandados de prisão preventiva e 23 mandados de busca domiciliar foi o resultado da Operação Escudo de Rondônia, desenvolvida na manhã desta quarta-feira (20) pelo governo do estado, com ações estratégicas da Polícia Civil, sendo mobilizados mais de 130 policiais, além do emprego de um helicóptero da Gerência de Aviação do Estado (Gave), atendendo ordens judiciais expedidas no bojo de Inquérito Policial instaurado para apurar a atuação de integrantes de facção criminosa.
Trata-se de mais uma resposta aos ataques realizados no mês de janeiro ao transporte público e a patrimônios em Porto Velho. A operação foi deflagrada pela Delegacia Especializada em Repressão a Extorsões, Roubos e Furtos (DERF), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRO); Secretaria de Estado da Justiça (Sejus); Gerência de Aviação do Estado (GAVE). As diligências ocorreram de forma simultânea em seis municípios de Rondônia — Porto Velho, Ariquemes, Guajará-Mirim, Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra e Jaru — além do município de Catanduvas/PR, em articulação interestadual com o Sistema Prisional Federal.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que as ações contra facções criminosas são prioridade e reforça que o governo do estado tem fortalecido as forças se segurança pública. “O governo do estado tem aplicado esforço máximo para combater o crime e tornar Rondônia um estado mais seguro. Estamos ampliando investimentos em tecnologia, inteligência e estrutura policial, sempre com o apoio de instituições parceiras, para trazer paz e proteger a vida dos rondonienses”, destacou.
AÇÕES
Os detalhes da operação foram informados durante coletiva de imprensa realizada na sede da Delegacia-Geral da Polícia Civil. Na ocasião, o secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Vital, enfatizou que, “o governo do estado tem investido na segurança pública, tanto nos agentes que estão na linha de frente quanto por meio dos recursos que chegam para o nosso trabalho. Um exemplo é a união entre as forças policiais, o uso dos helicópteros da polícia, o núcleo de inteligência. O resultado é a redução de crimes no estado, e o objetivo é reduzir ainda mais”.
O delegado-geral da Polícia Civil, Jeremias Mendes, destacou a eficiência necessária para que as ações tenham êxito. “A Segurança Pública, mais uma vez, mostrou sua eficácia, usando o que tem de melhor: os policiais e a tecnologia. Foi assim que chegamos aos suspeitos dos ataques ocorridos em janeiro. Mais uma vez, estamos dando a resposta que a sociedade espera”, ressaltou.
O secretário da Sejus, Marcus Rito, salientou o papel fundamental dos policiais penais na execução da operação. “A Operação demonstra que quando as forças de segurança atuam de forma integrada, o resultado direto é mais proteção para a sociedade. A Polícia Penal tem contribuído de maneira estratégica nesse esforço conjunto contra o crime organizado”
FORÇA MÁXIMA
As investigações revelaram que a facção identificada foi responsável por uma série de ataques orquestrados entre os dias 12 e 19 de janeiro de 2025, em Porto Velho e em municípios do estado. O nome “Escudo de Rondônia” foi escolhido para simbolizar a proteção do Estado diante da ofensiva criminosa, representando o compromisso das forças de segurança em resguardar a sociedade rondoniense e reafirmar a soberania do estado.
