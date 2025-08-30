Oficina sobre leishmaniose visceral promovida pela Agevisa fortalece ações de saúde em Rondônia

Publicada em 30/08/2025 às 11h18
A oficina técnica sobre leishmaniose visceral, foi realizada nos dias 27 e 28 de agosto, em Porto Velho. O evento realizado pelo governo do estado, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) reuniu cerca de 70 profissionais de vigilância em saúde das esferas federal, estadual e municipal, além de representantes do Ministério da Saúde (MS), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho (Semusa) e do Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron).
O evento foi motivado pela identificação de dois casos de leishmaniose visceral canina em Porto Velho e, como os cães diagnosticados não possuíam histórico de deslocamento para áreas endêmicas, evidenciou-se a possibilidade de transmissão autóctone, que significa ser originário do próprio lugar, que se for confirmada, essa ocorrência pode alterar o status epidemiológico do estado, incluindo Rondônia no mapa nacional da doença.
De acordo com o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima um dos principais instrumentos na prevenção da doença é a informação. “Por isso, estamos fortalecendo as ações de saúde, principalmente com as capacitações necessárias aos nossos servidores para garantir diagnóstico precoce e tratamento adequado à população, caso seja necessário”, ressaltou.
O coordenador estadual de Leishmaniose, José Aragão, destacou a relevância do encontro como marco na vigilância em saúde do estado. “Estamos diante de uma situação nova em Rondônia. Essa oficina tem o papel estratégico de alinhar protocolos, reunir especialistas e fortalecer a resposta integrada entre municípios, estado e governo federal”, pontuou.
PROGRAMAÇÃO
O encontro contou com uma vasta programação, norteada por diversos temas e discussões sobre a leishmaniose:
Diagnóstico situacional entomológico da LV em Porto Velho
Papel das espécies vetoras permissivas na transmissão
Discussões temáticas
Recomendações nacionais da vigilância entomológica
Discussão de proposta de investigação entomológica no território
Diagnóstico situacional de reservatórios da LV em Porto Velho
Discussão legal das atribuições das unidades de vigilância de zoonoses
Recomendações nacionais sobre a LV nos municípios
Discussões e encaminhamentos
Estratégias de mitigação da LV
Visita as áreas de transmissão
