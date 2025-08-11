O saldo de Lula em Rondônia; Sérgio vaiado; Léo aplaudido; e Confúcio Moura foi pego de surpresa

Publicada em 11/08/2025 às 08h15
Lula consegue reunir a esquerda e a extrema-direita para recebê-lo em Porto Velho
CARO LEITOR, na última sexta-feira (8), o presidente Lula (PT-SP) cumpriu agenda em Porto Velho, anunciando um pacote de investimentos para educação, energia, meio ambiente e inclusão social. No palco do Teatro Palácio das Artes, Lula anunciou o Hospital Universitário/UNIR; Clínica Veterinária no campus da Unir de Rolim de Moura; Conclusão do Teatro Universitário no Campus da Unir de Porto Velho; Construção do IFRO em Buritis; Novas escolas, creches e ônibus para atender o transporte escolar; Luz para todos; Investimentos no meio ambiente através do Fundo Amazônia; Reforma Agrária; Saneamento básico e, por fim, a desejada Ponte Binacional Brasil-Bolívia. Resta saber se existe mesmo dinheiro em caixa para atender todos os investimentos anunciados para Rondônia. Além disso, se as obras levarão muito tempo para serem concluídas, como as obras dos viadutos de Porto Velho durante a gestão do PT frente à Prefeitura de Porto Velho, ou ficarem no campo das promessas, como foi na gestão petista frente à Prefeitura de Guajará-Mirim.
Acompanhado
O presidente Lula (PT-SP) chegou a Rondônia acompanhado do ministro Renan Filho (MDB-AL) dos Transportes; Alexandre Silveira (PSD-MG) das Minas e Energia; Paulo Teixeira (PT-SP) da Reforma Agrária; Simone Tebet (MDB-MS) do Planejamento e Camilo Santana (PT-CE) da Educação.
Ironizou
No discurso, o presidente Lula (PT-SP) ironizou a ausência de obras do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) em Rondônia com a seguinte provocação: “duvido que alguém aqui saiba de uma obra feita”. A resposta veio em uníssono da plateia: "Nenhuma!"
Zombou
O presidente Lula (PT-SP) também zombou do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), dizendo: “Tá lá na televisão... Ô Trump, Trump, por favor, Trump, salva meu pai”. Em alusão implícita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), Lula foi mais além, afirmando: “Enquanto eu estiver vivo, ele não volta a governar esse país”.
Ponte
Porto Velho não só recebeu a visita do presidente Lula (PT-SP), mas também do presidente da Bolívia, Luis Arce. No discurso, ele agradeceu ao Brasil pela construção da ponte binacional Brasil-Bolívia como símbolo de integração regional e servirá para o fortalecimento do comércio bilateral entre os dois países.
Confúcio
O senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) foi pego de surpresa pelo presidente Lula (PT-SP) para encerrar a cerimônia. Confúcio, com voz altiva, fez uma retrospectiva das obras do PT em Rondônia, afirmou ser o único político rondoniense que defende o governo Lula e criticou a hostilidade da militância da extrema-direita contra políticos de centro e centro-esquerda.
Figuraram
Os ex-senadores Acir Gurgacz (PDT-Ji-Paraná), Ernandes Amorim (PRD-Ariquemes) e Amir Lando (MDB-Porto Velho) figuraram ao lado do presidente Lula (PT-SP) no palco do Palácio das Artes. Já a ausência da ex-senadora Fátima Cleide (PT-Porto Velho) ao lado de Lula foi notada e carregada de questionamentos.
Fátima
Em contato com o vice-presidente estadual do PT, advogado Edson Silveira, esse justificou a ausência da ex-senadora Fátima Cleide (PT-Porto Velho) no evento com o presidente Lula (PT-SP). Segundo Edson, por fazer parte de uma comissão de organização do evento da COP 30, Fátima estava com agenda em Brasília.
Anfitriões
O vice-governador Sérgio Gonçalves (UB-Porto Velho) e o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) foram os anfitriões na recepção ao presidente Lula (PT-SP). Implicitamente, ambos enfatizaram a importância da distinção entre o palanque institucional e o palanque eleitoral.
Sérgio
Com discurso sereno, o vice-governador Sérgio Gonçalves (UB-Porto Velho) disse que, quando o assunto é o futuro de Rondônia, “não há ideologia ou divisão política que pode nos afastar da missão de servir ao nosso estado”. Sérgio, sem alimentar ódio, fez um discurso institucional defendendo a bandeira de resultados.
Vaias
O vice-governador Sérgio Gonçalves (UB-Porto Velho), ao defender liberdade econômica para o setor produtivo, citando o agronegócio, a indústria e o comércio, teve o discurso interrompido por vaias pela plateia formada por indivíduos de espectro ideológico de centro, centro-esquerda, esquerda e extrema-esquerda.
Léo
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) também fez um discurso institucional dizendo que não se trata de ser aliado ou adversário, mas ser prefeito de Porto Velho. Léo disse ainda que “independente da matriz política partidária, quem ajudar Porto Velho será reconhecido”.
Desafio
No palco do Palácio das Artes, o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) enfatizou, na presença do presidente Lula (PT-SP), o “desafio de resolver a questão da nossa malha aérea, de ter que sair de Porto Velho para Rio Branco e Cuiabá para pagar passagens cinco vezes mais barato”.
Aplaudido.
Diferentemente do vice-governador Sérgio Gonçalves (UB-Porto Velho), que levou vaias durante o seu discurso, o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) foi aplaudido com entusiasmo pela militância de esquerda, em especial, os petistas. Neste caso, o eleitor progressista continua em lua de mel com o prefeito Léo.
Rocha
O governador Coronel Marcos Rocha (UB-Porto Velho) compareceu no sábado (9) ao Arraial Flor do Maracujá, acompanhado da primeira-dama Luana Rocha. Ambos fizeram questão de passear em meio ao povo e visitar estandes e barracas.
Reconhecidos
O Arraial Flor do Maracujá foi um sucesso de público e a primeira-dama Luana Rocha e o governador Coronel Marcos Rocha (UB-Porto Velho) estavam sendo naturalmente reconhecidos, cumprimentados e fazendo selfie a pedido de populares.
Danação
O governador Coronel Marcos Rocha (UB-Porto Velho) e a primeira-dama Luana Rocha estavam à vontade e acessíveis às pessoas, sem aquela danação de segurança que impede e intimida as pessoas de chegarem próximo de qualquer governante ou autoridade.
Parabéns
O secretário Paulo Higo da Sejucel e toda sua equipe estão de parabéns pelo belíssimo evento e show de organização do Arraial Flor do Maracujá. O evento foi promovido por execução direta da pasta, ou seja, sem terceirização de empresa, como eventos anteriores que foram alvos de operações policiais.
Agradeceu
A deputada estadual Claudinha de Jesus (PT-Ji-Paraná) estava sentada na primeira fila ao lado do presidente Lula (PT-SP) durante o evento de anúncio de investimentos do Governo Federal para Rondônia. Claudinha agradeceu a Lula todos investimentos, em especial, o Hospital Universitário da Unir.
Demandar
Falando em Hospital Universitário, em fevereiro de 2023, na primeira viagem a Brasília, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho), reeleito, visitou a Bancada Federal, os ministérios da Saúde e da Educação, bem como o DNIT, para demandar a necessidade de um hospital universitário para a Unir e a retomada do projeto da Ponte Binacional Brasil-Bolívia.
Bandeira
A deputada estadual Taissa Souza (Podemos-Guajará-Mirim), que surfou no início do mandato na retomada do projeto da Ponte Binacional Brasil-Bolívia e vivia no gabinete do senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) em Brasília, por conta do espectro ideológico de extrema-direita que carrega, largou a bandeira da Ponte Binacional anunciada pelo presidente Lula (PT) e desgrudou de Confúcio.
Presença
O prefeito de Guajará-Mirim, Fábio Netinho (PP-Guajará-Mirim), e o prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro (PL-Nova Mamoré), marcaram presença institucional no evento com o presidente Lula (PT-SP) para a ordem de serviço da Ponte Binacional Brasil-Bolívia. Com a ponte, a Região de Fronteira Sul-Ocidental da Amazônia será transformada num corredor turístico e de exportação.
Sério
Falando sério, ironia ou não, mas o presidente Lula (PT-SP) tem um poder de persuasão incrível. Ele conseguiu reunir a esquerda e a extrema-direita para recebê-lo em Porto Velho. Neste caso, se você pesquisar nas redes sociais, observará os bolsonaristas na frente do Teatro Palácio das Artes para protestar contra a presença de Lula em Rondônia. No entanto, deram volume para pouca quantidade de pessoas presentes.
