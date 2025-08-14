Mulher é presa com dinamites e munições em residência na zona Leste

Por rondoniaovivo.com
Publicada em 14/08/2025 às 09h00
Uma mulher de 28 anos foi presa na madrugada desta quinta-feira (14) ao ser flagrada com quatro emulsão explosivas e várias munições em uma residência na Rua Transamazônica, bairro Cuniã, na zona Leste da capital de Rondônia.
Policiais foram até a residência após um apenado se esconder ao ser acusado de ameaçar populares na rua. A dona da casa informou que o apenado era amigo dela e autorizou a entrada da equipe policial.
No imóvel, os policiais encontraram as quatro dinamites e munições de calibre 22. A mulher não informou o motivo de armazenar os explosivos na residência.
Ela foi levada presa ao Departamento de Flagrantes. O apenado foi liberado, pois não foi encontrada nenhuma vítima de ameaça no local.
