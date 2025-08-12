Mulher é atacada a golpes de facão pelo ex-namorado na região central

Por Newsrondonia
Publicada em 12/08/2025 às 08h40
Uma mulher ainda não identificada foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após ser atacada a terçado pelo ex-namorado em Porto Velho. O caso de violência doméstica ocorreu no Beco da Joaquim Nabuco, no bairro Santa Bárbara, região central da cidade.
Segundo o relato da vítima, o ex-namorado a atacou com um terçado por não aceitar o fim do relacionamento. A agressão resultou em um corte profundo no pé esquerdo da mulher. O agressor fugiu do local imediatamente após o ataque, e a vítima foi encontrada sentada, aguardando o socorro.
A equipe do SAMU prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a mulher para uma unidade de saúde para receber atendimento médico especializado.
