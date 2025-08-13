Motorista que saiu de Rondônia com 43 quilos de maconha é preso em MS

Por PRF/RO
Publicada em 13/08/2025 às 14h10
Publicada em 13/08/2025 às 14h10
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 43 Kg de maconha, nesta terça-feira (12), em Bataguassu (MS).
Durante abordagem a um Chevrolet/Prisma, na BR-267, os policiais fiscalizavam o veículo quando encontraram vários tabletes da droga no porta-malas.
Questionado, o motorista confessou que transportava 43,4 Kg maconha, de Rondônia para o Paraná. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Bataguassu (MS).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!