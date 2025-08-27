BRASÍLIA

Menos de um mês separa o Chrisóstomo do drama pós-cirurgia à gritaria para chamar Lula de racista

Deputado de Rondônia, que no início de agosto mostrou a cicatriz de uma cirurgia cardíaca em tom contido, voltou nesta terça-feira (27) a gritar no Plenário e acusar Lula de racismo