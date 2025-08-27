Menos de um mês separa o Chrisóstomo do drama pós-cirurgia à gritaria para chamar Lula de racista

Publicada em 27/08/2025 às 11h18
Porto Velho, RO – No dia 5 de agosto, o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) apareceu em um vídeo com a voz embargada, abrindo a camisa para mostrar a cicatriz de uma cirurgia cardíaca recente. “Abri o coração há uma semana”, disse à época, em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Naquele momento, adotou tom contido, quase sussurrado, afirmando estar “correndo risco pelos brasileiros”.
Menos de um mês depois, nesta terça-feira (27), o parlamentar voltou à tribuna da Câmara dos Deputados em um registro completamente distinto. Em discurso inflamado, elevou a voz em tom histérico para acusar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de racismo, repetindo diversas vezes a palavra em plenário.
“Preto sem dente não pode aparecer em foto para ir para o exterior. Preto sem dente é coisa feia. Quem falou isso? Lula da Silva, Brasil! Lula da Silva, racista”, declarou Chrisóstomo. O deputado exigiu que a Procuradoria-Geral da República seja acionada para investigar a fala atribuída ao presidente. “Esse racista tem de ir para a rua. Defendam-no agora”, insistiu, dirigindo-se à bancada governista.
O episódio que motivou as críticas ocorreu quando Lula relatou, em evento recente, ter censurado no passado a escolha de uma fotografia para material de divulgação internacional. O presidente disse que questionou a inserção, lado a lado, da imagem de uma mulher branca, sorridente, e de um homem negro, alto e desdentado, como representação do Brasil no exterior. Ao narrar o episódio, Lula afirmou que considerava a escolha preconceituosa e determinou que a revista fosse anulada.
No pronunciamento, Chrisóstomo também disse: “Agora loira com a bochecha vermelha é bonito”. Segundo o deputado, a ausência de reações por parte de parlamentares da base governista confirmaria o que chamou de “silêncio da esquerda diante do racismo”.
Além do tema racial, o discurso avançou para acusações de corrupção. O deputado afirmou que, entre 2023 e 2024, “quadruplicaram o roubo” no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). “Nós iniciamos a CPMI e vamos dar um show, mostrar como os ladrões do INSS estão todos do outro lado, na Esquerda”, disse em plenário.
O contraste entre os dois momentos – o Chrisóstomo de início de agosto, emocionado ao mostrar a cicatriz no peito, e o Chrisóstomo de fim de agosto, em ataque frontal ao presidente da República – chamou a atenção pela mudança brusca de tom. No vídeo divulgado no começo do mês, sua fala foi centrada na recuperação médica e no risco que alegava correr para participar das mobilizações bolsonaristas. Agora, no plenário, o militar da reserva retomou o estilo que o tornou conhecido, marcado por gritos e acusações diretas.
“Brasil, é uma vergonha nós termos um Presidente desses, gente! Isto me envergonha, envergonha os brasileiros. Rondônia tem vergonha de Lula, barbudinho mentiroso, ex-presidiário, enganador dos mais pobres!”, disse, encerrando sua fala com gritos de “Lula, racista! Lula, racista!”.
A sessão registrou o pedido do parlamentar para que suas palavras fossem encaminhadas à Voz do Brasil e aos demais meios de comunicação da Casa, dando publicidade às acusações. Até o momento, não houve manifestação oficial da Presidência da República em resposta às declarações feitas no plenário.
