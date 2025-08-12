Marcos Rocha apresenta novo secretário de Comunicação após saída de Rosângela Aparecida

Publicada em 12/08/2025 às 15h42
Porto Velho, RO – Na manhã desta terça-feira (12), logo após conceder entrevista ao programa Contexto Político, transmitido pela Rádio Antena FM (102,5), em Porto Velho, o governador Marcos Rocha (União Brasil) apresentou oficialmente Renan Fernandes como o novo secretário de Comunicação do Estado de Rondônia. A nomeação está prevista para publicação no Diário Oficial ainda hoje.
Durante a entrevista, o chefe do Executivo estadual abordou ações de sua administração, comentou questões políticas e confirmou sua pré-candidatura ao Senado. Ao encerrar a participação, apresentou Renan Fernandes à equipe da emissora, ressaltando que o novo secretário já conhecia parte dos profissionais da rádio.
Fernandes afirmou que pretende manter a Secretaria de Comunicação (Secom) próxima dos veículos de imprensa, com o objetivo de ampliar a divulgação das ações do governo.
A mudança no comando da Secom ocorre após a saída de Rosângela Aparecida da Silva, que estava no cargo há quase cinco anos. Em carta aberta dirigida à imprensa e à sociedade, Rosângela comunicou que pediu exoneração de forma voluntária, destacando que sua decisão foi motivada pelo sentimento de missão cumprida.
No documento, a ex-secretária afirmou que assumiu o posto com o compromisso de garantir uma comunicação pública clara, responsável e acessível, mantendo diálogo com a imprensa, instituições e população. Agradeceu ao governador Marcos Rocha, à secretária e primeira-dama Luana Rocha e à equipe da Secom pelo apoio, além de reconhecer o papel essencial do jornalismo na construção de uma sociedade informada.
Rosângela disse encerrar o ciclo na Secom com “coração sereno” e “consciência tranquila”, levando consigo histórias, amizades e conquistas. Ela seguirá no governo, agora em outra secretaria, reafirmando o compromisso com o interesse público.
CONFIRA O COMUNICADO NA ÍNTEGRA:
CARTA ABERTA À IMPRENSA E À SOCIEDADE
Com gratidão no coração e a serenidade de quem cumpriu o seu papel, dever de transparência e respeito com a imprensa, com as instituições e, sobretudo, com a população do nosso Estado, comunico que apresentei, de forma voluntária, meu pedido de exoneração do cargo de Secretária de Comunicação do Estado de Rondônia. Assumi essa missão há quase 5 anos com o compromisso de servir ao meu Estado, trabalhando para garantir uma comunicação pública clara, responsável e acessível a todos. Foram anos de muito aprendizado, dedicação e diálogo franco com a imprensa, com as instituições e com a população.
A decisão foi tomada com senso de responsabilidade, motivada pelo sentimento de missão cumprida. Ao longo deste período à frente da Secom, procurei exercer minhas funções com ética, compromisso e diálogo aberto com todos os setores da sociedade, sempre buscando fortalecer a relação entre o poder público, os ´órgãos de controle e os cidadãos.
Agradeço ao Governador Coronel Marcos Rocha e à Secretária e Primeira Dama Luana Rocha, pela confiança depositada em meu trabalho e apoio, e à dedicada equipe da Secretaria, que esteve comigo em cada desafio, somando talento, energia e profissionalismo, cuja competência e empenho foram fundamentais para que pudéssemos enfrentar desafios e alcançar importantes resultados. Nada do que realizamos teria sido possível sem o esforço conjunto e a parceria diária de cada um. À imprensa, minha gratidão pelo diálogo democrático, pela escuta atenta e pelo papel essencial que exerce na construção de uma sociedade informada e participativa.
Sei o quanto a relação entre comunicação pública e o jornalismo exige transparência, paciência e escuta. Encerro este ciclo na Secom com o coração sereno, a consciência tranquila e o sentimento de que deixo um legado, que seguirá sendo aprimorado por quem assume a missão a partir de agora. Sigo a missão em outra secretaria, continuando minha atuação com responsabilidade e compromisso com o interesse público. Levo comigo histórias, amizades, conquistas, e a certeza de que servir ao meu Estado foi, até agora, uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida profissional A todos que acompanharam e colaboraram nessa caminhada, o meu muito obrigada.
Com respeito e gratidão, Rosângela Aparecida da Silva.
