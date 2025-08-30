Mais quatro ônibus reforçam o transporte escolar da rede municipal

Publicada em 30/08/2025 às 11h15
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou na quinta-feira (28) a entrega de quatro novos ônibus escolares para atender os alunos da educação integral da rede municipal. A cerimônia ocorreu na Escola Senador Olavo Pires, localizada na avenida Calama, com a rua Andréia, e contou com a participação do Conselho Escolar, da equipe gestora e do Departamento de Transporte Escolar Rural da Semed, responsável pela destinação dos veículos.
Os ônibus, que antes integravam rotas da zona rural, foram direcionados para atender escolas da área urbana que passam a oferecer a educação integral a partir do próximo mês de setembro. No total, 12 unidades escolares municipais serão beneficiadas com os veículos.
Secretário adjunto da Semed, Giordani Lima
A diretora da Escola Senador Olavo Pires, Cristiana Godoy, destacou a relevância da entrega. “A importância é muito grande, porque vai facilitar o transporte dos nossos alunos para momentos diferenciados, proporcionando experiências que ampliam o aprendizado para além da sala de aula”, ressaltou.
O secretário adjunto da Semed, Giordani Lima, também reforçou a iniciativa. “Esse investimento é mais um passo importante para estruturar a educação integral em Porto Velho. Os ônibus permitirão que as escolas organizem as rotas de acordo com a necessidade dos estudantes e ampliem o acesso às atividades extraclasse, esses ônibus são fundamentais para garantir que os estudantes do tempo integral tenham acesso a atividades pedagógicas fora do espaço escolar, como no Centro de Artes e bibliotecas. Eles poderão se deslocar com segurança para diferentes ambientes de aprendizagem, enriquecendo ainda mais a formação dos alunos”.
Além da entrega dos veículos, foi realizada a assinatura dos contratos dos quatro motoristas e quatro monitores que atenderão às rotas. Todos passaram por processo seletivo, apresentaram documentação específica e possuem a formação exigida, incluindo habilitação para transporte escolar e curso especializado.
