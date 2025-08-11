Publicada em 11/08/2025 às 07h46
GRUPO CRIMINOSO USA ATÉ ARMAMENTO DE GUERRA PARA ENFRENTAR A PM. UM DOS BANDIDOS FOI MORTO
Táticas de guerrilha. Armamento pesado, incluindo balas de calibre 762, de uso exclusivo das Forças Armadas em tempos de guerra. Guaritas para vigilância, com gente armada, no alto de árvores. Obstáculos de vários tipos, inclusive troncos enormes, impedindo a chegada de veículos. Reação às ordens policiais. Embora ainda não seja oficialmente reconhecida como um grupo terrorista, a famigerada Liga dos Camponeses Pobres (LCP) voltou a atacar em Rondônia e, desta vez, se deu mal. Depois de uma invasão armada a uma fazenda na região de Machadinho do Oeste, a PM foi acionada e, no confronto com os bandidos, um deles foi baleado e morto.
E quem é o criminoso que perdeu a vida? Foragido, condenado a dez anos de cadeia por sequestro e vários outros crimes e, ainda, membro do Comando Vermelho, uma das facções violentas que dominam várias áreas em Rondônia e na Amazônia. Desde quando a LCP atacou a fazenda, usando vários tipos de armamentos, a maioria deles pesados, a PM, através da sua Inteligência, começou a analisar qual a melhor forma de resolver o caso e fazer a desocupação.
Num vídeo que bombou nas redes sociais, o comandante da PM, Coronel Régis Braguin, explicou o confronto e afirmou que “a Liga dos Camponeses Pobres é um grupo que se disfarça de movimento social, mas que, na verdade, atua como organização criminosa armada”! Ele enumerou as táticas de guerrilha do grupo; suas ações violentas e ainda destacou, “que abriga um elemento foragido da Justiça, com histórico de violência” e uma série de atos criminosos, além de ser membro de uma facção.
Braguin disse mais: “a narrativa de que são apenas trabalhadores lutando por terra, não passa de uma mentira desmascarada, até pelo arsenal e pela violência que impõem. A LCP não é um movimento social, é uma organização criminosa que será combatida como tal”. O lema desta organização, segundo Braguin, é “Morte ao Latifundiário” o que, por si só, dá ideia de como ela atua e quais os seus objetivos.
Após o confronto com os membros da LCP, a PM dominou a área e nas investigações do BOPE, conseguiu localizar armas de diferentes calibres, inclusive a que usa munição de 762, para batalhas numa guerra. Por fim, Braguin diz que a polícia não trabalha com narrativas, mas com a verdade. “E esta é a situação que a PM enfrenta, preocupada em proteger as pessoas de bem, tanto nas cidades como no campo”. Prosseguiu: “ a Polícia Militar tem se dedicado cada vez mais para ter proximidade com a população, seja nos centros urbanos como nas áreas rurais. Queremos trazer segurança ao campo, porque é dele que vem as riquezas do nosso Estado”.
MAIOR PARTE DO DISCURSO DE LULA FOI DE ATAQUES A BOLSONARO. PACOTAÇO DE OBRAS FICOU EM SEGUNDO PLANO
Na sua estada em Porto Velho, mais do que anunciar mais de 1 bilhão e meio em investimentos no Estado (39 cidades serão beneficiadas), o presidente Lula praticou seu esporte preferido: atacar, xingar e criticar duramente o seu antecessor, Jair Bolsonaro. Parte do público que o ouviu, no Teatro Estadual, sexta a tarde, acabou aplaudindo. Mas muitos dos presentes apenas ouviram. Nada de apoio. Nada de aplausos. Lula aproveitou também para chamar de “traidor da Pátria” o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, conversando com o governo americano, para tentar combater o que ele, Eduardo, chama de inúmeras injustiças e ilegalidades praticadas contra a direita, no Brasil, pelo STF.
Sem entrar no mérito de quantas vezes a esquerda já correu em busca de auxílio internacional quando seus interesses eram contrariados (o que, obviamente, não é “traição”); da interferência do governo Brasileiro no Peru, ao mandar um avião da FAB buscar uma condenada corrupta; de ir à Argentina exigir a liberdade para a corrupta Cristina Kirschner, só para citar casos recentes, fica clara que a teoria é: nós podemos, vocês não podem! Também fica clara a intenção do presidente Lula de antecipar a campanha do ano que vem, atacando aquele que, mesmo inelegível, pode ter o poder de tirá-lo (e aos seus) do poder.
Neste contexto, acabou em segundo plano o pacotaço de melhorias que Lula trouxe a Rondônia. Só a ponte internacional em Guajará, cuja obra foi autorizada, vai custar mais de 350 milhões de reais. Outros 37 milhões já estão liberados para a compra do prédio do novo Hospital Municipal Universitário, em parceria com a Prefeitura e com a Universidade Federal de Rondônia. Outras 37 cidades do Estado receberão obras. A grana supera 1 bi e meio. Infelizmente, o discurso político superou a importância de tudo o que será gasto para ajudar o Estado a crescer!
HILDON É O PRIMEIRO NOME LANÇADO AO GOVERNO PARA 2026. TEM OUTROS NA LISTA DOS QUE TAMBÉM QUEREM
“Rondônia precisa continuar crescendo!” Esta foi uma das frases do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, ao lançar sua candidatura ao Governo do Estado, num evento que lotou o auditório do Hotel Golden, na Capital, na última quinta-feira. Com a presença do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, o tucano recebeu amigos, admiradores, eleitores e lideranças políticas, como o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano. Discursos efusivos, homenagens (o pai de Hildon, Manoel, completou neste sábado 92 anos de idade e ouviu um Parabéns a Você antecipado!) abraços e desejo de sucesso marcaram o encontro tucano.
Acompanhado de sua esposa, a deputada estadual Ieda Chaves. Ela relatou que chegou a pensar em ser contra a entrada de Hildon na política, mas reconsiderou, na medida em que, segundo afirmou, “porque havia necessidade do sacrifício familiar em benefício maior da coletividade”. Gente do mundo da política também prestigiou o encontro. Pelo menos quatro vereadores aliados a Hildon estiveram no Golden: o presidente da Câmara, Gedeão Negreiros; Thiago Tezzari, Nilton Souza e Devanildo Santana.
Hildon Chaves é o primeiro a apresentar-se como pretendente à cadeira de Marcos Rocha, ao menos de forma oficial, em evento público. Outros nomes começam a se mexer também, como o deputado federal Fernando Máximo e o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria. Marcos Rogério ainda não decidiu se concorre à reeleição ou ao Governo. Ricardo Frota, do Partido Novo, também já anunciou que estará na disputa. Ivo Cassol também é pré-candidato, mas ainda depende de decisões da Justiça Eleitoral e do Congresso. Entre todos, Hildon sai na frente.
MAIS DE 3.300 CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADAS NA REGIÃO CENTRAL E SUL DO ESTADO EM APENAS SEIS MESES
O governador Marcos Rocha e seu secretário de saúde, Coronel Jefferson, comemoram um grande feito para a saúde pública de Rondônia. Através de um programa de parcerias, o governo conseguiu zerar (isso mesmo, acabar!) com a enorme fila de cirurgias oftalmológicas que levavam longo tempo para serem feitas; A conquista aconteceu na chamada “Macroregião 2”, que abrange Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena e cidades vizinhas, entre as mais populosas do Estado. Marcos Rocha lembra que para alcançar esse resultado “houve um esforço estratégico na ampliação de cirurgias oftalmológicas, com os atendimentos espalhados pelo Estado, para atender a necessidade de cirurgias eletivas”.
"A descentralização que o governo está fazendo na saúde pública, significa mais dignidade, respeito e um melhor serviço prestado à população. O objetivo é que esse mesmo resultado da Macrorregião II, seja alcançado em todas as regiões, para que a população rondoniense não precise esperar para fazer uma cirurgia, e todos sejam atendidos mais perto de suas casas, com mais conforto e mais qualidade de vida'', anunciou o Governador.
No primeiro semestre deste ano, segundo a Sesau, foram realizados mais de 96 mil procedimentos oftalmológicos, entre consultas, exames, procedimentos e cirurgias. Foram feitas ainda 3.372 cirurgias de catarata, uma das principais demandas da população. A estratégia de descentralização e regionalização do atendimento abrange duas macrorregiões do estado. Atualmente, há duas empresas credenciadas em Ji-Paraná, além de uma em Cacoal, uma em Ariquemes e outra em Porto Velho, o que proporciona mais facilidade e proximidade para a população.
O TRÊS VEZES DEPUTADO ANSELMO DE JESUS ESTARIA VOLTANDO? ELE PODE FAZER DOBRADINHA COM A FILHA CLÁUDIA PARA 2026
Ele está pensando em voltar a disputar uma eleição? O nome é quente e a história muito mais. Anselmo de Jesus, surgido do sindicalismo rural, foi três vezes deputado federal pelo PT de Rondônia, entre 2003 a 2015 e também foi secretário estadual da Agricultura por dois anos, durante o primeiro governo de Confúcio Moura. Praticamente há uma década afastado da corrida pelas urnas, ele, contudo, mantém-se como uma liderança importante entre o petismo estadual. Ajudou a eleger sua filha, Cláudia de Jesus, como única parlamentar do partido, na atual composição da Assembleia Legislativa do Estado. Com base principal em Ji-Paraná, mas com apoios em toda a região central do Estado, pai e filha podem formar uma dobradinha para 2026.
Questionado sobre essa possibilidade, Anselmo de Jesus comenta que tem sido instado por amigos e parceiros de longos anos de política, a voltar a ela, numa possível candidatura a Câmara Federal. Brinca que está muito velho, o que é muito longe da verdade, porque na faixa etária dele, a política está eivada de lideranças. Ele vai completar 73 anos no dia de Natal deste 2025 e pode, até lá, decidir que realmente quer voltar e seu eleitorado cativo de longos anos ainda o quer.
Na eleição passada, a parceria pai e filho (no caso filha!) deu certo. Eurípedes Lebrão se elegeu para a Câmara Federal, embora tenha perdido seu mandato, graças a uma injustiça, há algumas semanas, enquanto sua filha, Lebrinha, se tornou deputada estadual. Aliás, esta dobradinha pode se repetir para 2026. Ezequiel Neiva e seu filho Wiveslando Neiva, também estarão juntos na campanha do ano que vem, o pai para a Câmara, o filho para a Assembleia. Anselmo de Jesus e Cláudia podem formar nova dobradinha. Por que não?
CANDEIAS: PONTE NOVA COM DUAS PISTAS ABERTAS. É O FIM DO PARE E SIGA QUE INFERNIZOU MOTORISTAS DURANTE MESES
Depois dias antes do previsto. Foi assim que o Dnit entregou a segunda pista da ponte nova sobre o rio Candeias para o tráfego normal, na BR 364, entre Candeias do Jamari e Porto Velho. A meta era autorizar o trânsito de ida e volta em 100 dias. Pois em 98 dias, todo o reforço necessário para que o trânsito voltasse ao normal, ao menos uma das pontes, já foi conseguido. Na sexta-feira pela manhã, o diretor-geral do Dnit, André Lima, acompanhado de membros da sua equipe, estiveram no local, para oficializar a abertura da segunda pista da ponte, permitido o trânsito nos dois sentidos e acabando de vez com o Pare e Siga, que infernizou os motoristas por vários meses.
Claro que foi superada apenas uma das várias etapas que ainda virão, para que as duas pontes sobre o Candeias possam ser utilizadas, agora e nos próximos anos, sem qualquer risco. A ponte nova, inaugurada em outubro de 2010 e que 15 anos depois começou a apresentar vários problemas estruturais, será melhorada, inclusive com reforços importantes, para se tornar uma ponte estaiada. Além disso,, ela será totalmente revitalizada, dando muito mais tranquilidade aos usuários. A nova estrutura também será alargada e vai contar com ciclovia, faixa de pedestres e acostamento.
A ponte velha, construída há cerca de 60 anos, foi interditada integralmente. Havia até a possibilidade de que ela fosse implodida, para se começar uma nova do zero. Contudo, as análises técnicas garantiram que ela tem segurança, desde que sejam corrigidos defeitos em vários pontos, inclusive no seu leito. Engenheiros e operários do consórcio responsável pela BR 364 para os próximos 30 anos, já estão trabalhando para a recuperação. Se não houver atrasos no cronograma, a ponte velha fica pronta entre final de janeiro e início de fevereiro do ano que vem.
ROUBALHEIRA DO SEGURO DEFESO PODE CHEGAR A 1 BI E MEIO E ATINGE NADA MENOS DO QUE 12 ESTADOS
País dos golpes, país de golpistas, onde parece que todos querem levar vantagem e os cofres públicos servem como uma espécie de mamadeira, para que todos os malandros nelas mamem. Cada enxadada é uma minhoca. Cada levantada de tapete, lá vem a podridão. O caso do Seguro Defeso é absurdo. Milhares e milhares de pescadores fantasmas foram descobertos em investigações da Polícia Federal, principalmente no Pará e no Maranhão, mas também em outros Estados. O rombo pode chegar a quase pelo menos 1 bilhão e 500 milhões de reais, pagos irregularmente a falsos pescadores.
A roubalheira é tão gritante que foram descobertas fraudes absurdas, como em cidades onde o dinheiro chegou a tanta gente, que as investigações indicam que o número de os beneficiados, soma mais do que a população anunciada pelo IBGE. Em outras localidades, como a pequena Mocajuba, com 28 mil habitantes, foi descoberto que um em cada dois moradores (homens, mulheres, crianças e bebês) receberam o Seguro. Só no Pará, quase 68 mil pagamentos ilegais foram descobertos até agora.
Desde 2022, as investigações se acentuaram. Elas chegaram a outros 10 Estados: Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Alguém foi preso? Alguém devolveu o dinheiro roubado? As cadeias estão lotadas? Nada disso. Não esqueçamos que aqui é Brasil, onde a impunidade campeia, não importa quanto se roube e nem quantos roubem!
CRISPIN QUER CADASTRO ESTADUAL DE CRIMINOSOS SEXUAIS QUE TENHAM ATACADO MENORES
A criação do Cadastro Estadual de Pessoas Condenadas por Crimes Sexuais Contra Menores seria de grande importância para dotar o Estado de uma ferramenta estratégica para monitorar, fiscalizar e adotar ações preventivas contra indivíduos já condenados por abusos sexuais, com sentença transitada em julgado. É esta, em resumo, a intenção de proposta apresentada na Assembleia Legislativa pelo deputado Ismael Crispin. “A forma mais eficiente de evitar um crime é atuando na prevenção. E um cadastro atualizado permitirá que órgãos de segurança ajam com mais rapidez e eficácia contra os criminosos”, diz Crispin, ao explicar sua proposta.
Segundo Crispin, o “Banco de Dados reuniria informações detalhadas sobre condenados, possibilitando o cruzamento de informações com outros sistemas, como a plataforma nacional INFOSEG, já operada pelo Ministério da Justiça, e que poderia ser adaptada para uso estadual. Com isso, seria possível identificar áreas com maior incidência ou reincidência, orientar campanhas educativas, promover ações em escolas e capacitar profissionais para lidar com situações de risco. Além do impacto preventivo, o cadastro também serviria para agilizar investigações criminais, permitindo que polícias civil e militar, além do Ministério Público, identifiquem rapidamente suspeitos”.
Crispin ressalta ainda o efeito inibitório que um cadastro oficial pode gerar. “Quando o Estado deixa claro que monitora e acompanha de perto esses criminosos, a percepção de risco aumenta, o que ajuda a evitar novas ocorrências”, afirmou. O parlamentar reforça que o Cadastro Estadual de Pedófilos se integraria a um conjunto mais amplo de políticas públicas voltadas à proteção da infância e adolescência, fortalecendo o compromisso de Rondônia no combate à violência sexual e na defesa das vítimas.
CÂMARA ESTÁ PRESTES A APROVAR FIM DO FORO PRIVILEGIADO, TIRANDO PODERES DO STF SOBRE OS PARLAMENTARES
O processo contra a anistia ao 8 de Janeiro pode não andar, mas tudo leva a crer que haverá, inclusive com votos de apoiadores do governo Lula, aprovação da proposta que tira do STF os poderes de decidir sobre a vida dos parlamentares do Congresso Nacional. Hoje, muitos deles são reféns, porque estão respondendo a processos e, no geral, temem se pronunciar ou votar contra interesses dos ministros que os julgarão. Pela proposta do fim do Foro privilegiado, os processos, todos, iriam para a Primeira Instância e percorreriam os corredores da Justiça, antes de bater no STF. Isso acabaria com o superpoder do Supremo sobre os parlamentares.
A dificuldade que ainda pode atrapalhar a aprovação, é um detalhe que os bolsonaristas estariam comemorando e os esquerdistas e seus aliados estão preocupados. Caso seja aprovada a nova lei, como parece que vai acontecer, o processo contra o presidente Jair Bolsonaro, pelo golpe que nunca existiu, que está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, desceria para a primeira instância. Isso, claro, poderia afetar muito um eventual apoio da situação ao projeto apresentado pelos oposicionistas no Congresso.
Nos corredores da Câmara, os comentários são de que o presidente Hugo Motta mudou completamente de lado, desde que participou de um jantar com o presidente Lula e com ministros do STF, mas que agora está acuado vai colocar a mudança pelo fim do Foro privilegiado em votação, o que seria considerada uma grande vitória dos oposicionistas e uma grande derrota para o governo e o STF, que estão unidos pela narrativa do golpe e contra os políticos de direita.
PERGUNTINHA
Você concorda ou discorda que tem tom ditatorial e antidemocrático o anúncio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que já avisou que não vai pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, mesmo que todos os demais 80 senadores aprovem a medida?
com certeza tem o tom ditatorial desses imperadores da toga, que em breve vão sentir a mesma dor de chicotear, pois nada é pra sempre.