Lebrinha destinou emenda parlamentar de R$ 191 mil para agricultura em Ariquemes

Publicada em 22/08/2025 às 08h20
A deputada estadual Lebrinha (União Brasil) esteve em Ariquemes para entregar uma emenda parlamentar de R$ 191 mil. O recurso foi destinado à compra de equipamentos agrícolas para a Associação ARJOR.
A entrega contou com a presença do presidente da associação, Zé Pezão, e do secretário Élcio, da Linha C 55, BR-421. A emenda visa apoiar as atividades da associação e ampliar a capacidade de trabalho dos agricultores, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da região.
Lebrinha agradeceu a recepção dos trabalhadores e associados e destacou o apoio do governador Coronel Marcos Rocha. A deputada informou que novas emendas podem ser destinadas ao setor, com o objetivo de fortalecer a produção agrícola e beneficiar a população de Ariquemes.
