JUABP e Az de Ouro conquistam o título no encerramento do 41º Arraial Flor do Maracujá

Publicada em 11/08/2025 às 15h58
A quadrilha junina JUABP e o boi-bumbá Az de Ouro foram os grandes vencedores da categoria adulto, da 41ª edição do Arraial Flor do Maracujá. A quadrilha junina Rádio Farol, e boi-bumbá Estrelinha garantiram a vitória na categoria mirim de 2025. O evento que celebra a cultura popular rondoniense foi realizado entre os dias 1º e 10 de agosto, no Parque dos Tanques, em Porto Velho. Confira o resultado final e as pontuações de cada agremiação no link.
De acordo com a Secretaria de Estado da Juventude, Cultura Esporte e Lazer (Sejucel), responsável pela organização, o arraial movimentou a economia local e garantiu mais de R$ 1 milhão em faturamento para os comerciantes que estiveram no Parque dos Tanques. Foram mais de 100 mil pessoas que prestigiaram a festa durante os dez dias de programação.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Flor do Maracujá é resultado de um trabalho de valorização cultural aliado à promoção do turismo e do desenvolvimento local. “O governo do estado investe e organiza uma estrutura completa para que o evento aconteça com segurança, conforto e acessibilidade para todos. O objetivo é fortalecer a economia criativa, gerar oportunidades para empreendedores, artistas e trabalhadores, e manter viva a tradição da população”, salientou.
Segundo o secretário da Sejucel, Paulo Higo, o Arraial Flor do Maracujá superou mais uma vez as expectativas, tanto em público, quanto em movimentação da economia local, fortalecendo a cultura popular, impulsionando o turismo e o comércio.
RELEITURA DE LAMPIÃO
Fundada em 1992, a JUABP levou para a arena, na madrugada de sábado (9), o tema “O Lampião: nem herói, nem vilão”, apresentando uma leitura crítica da figura de Virgulino Ferreira. Com coreografias marcantes, figurinos detalhados e narrativa envolvente, a quadrilha emocionou o público ao unir história, arte e cultura popular. A agremiação acumula conquistas com títulos do Flor do Maracujá nos anos de 2006, 2016, 2019, agora pela quarta vez como campeã.
Dono de uma voz forte e marcante, que emocionou o público na arena do Arraial Flor do Maracujá, o cantor e marcador da quadrilha JUABP, Maik de Paula, contou que o maior desafio foi se conectar e encaixar o roteiro de Lampião nos personagens. “Fiz uma pesquisa, viajei para Maracanaú e aprendi novas formas de marcação, mais intensas. Adaptei ao meu estilo para eternizar o que sinto pelo São João. Meu lugar é na arena, não no palco”, destacou o artista.
A junina é liderada pelo presidente João Big desde 2003, que destacou a inovação do grupo no Flor do Maracujá. “Trouxemos esculturas, algo que acredito nunca ter visto em quadrilhas aqui de Porto Velho. Colocamos um carcará com mais de 10 metros ao fundo do palco. A JUABP veio para furar essa bolha, para que as coisas evoluam e cresçam. Quem sabe, no futuro, outros grupos sigam essa linha de raciocínio e assim o espetáculo cresça ainda mais.”
PERTENCIMENTO
No sábado (9), às 23h10, o boi-bumbá Az de Ouro voltou a encantar a plateia com o tema “Cultura: a semente de nossas lutas”. Fundado em 1991 por Raimundo Guedes e hoje presidido por sua filha, Andréia Guedes, o boi levou à arena 270 brincantes e uma grandiosa produção que exaltou as raízes populares e a luta pela preservação das tradições.
Tema “Circo”, apresentando um espetáculo lúdico e nostálgico
Personagens como a porta-estandarte Rania Cavalcante, a sinhazinha Jennifer Cristina e a cunhã-poranga Jaqueline Dália deram vida a um espetáculo vibrante, repleto de cores e significados. Para Andréia Guedes, a conquista é resultado de dedicação coletiva. “Este ano, mais do que nunca, levamos à arena uma mensagem de resistência e pertencimento. Cada detalhe foi pensado para honrar nosso passado e inspirar o futuro”, afirmou.
RESPEITÁVEL PÚBLICO
A Rádio Farol Mirim confirmou mais uma vez sua força no cenário junino e, em 2025, conquistou o 15º título de sua história, sagrando-se campeã da categoria mirim de quadrilhas no Arraial Flor do Maracujá. Formada por 70 brincantes e 15 coordenadores, a quadrilha teve a montagem coreográfica assinada por Hethon Silva, que conduziu os pequenos com criatividade, disciplina e entusiasmo. Neste ano, encantou o público com o tema “Circo”, apresentando um espetáculo lúdico e nostálgico que transportou crianças e adultos para uma verdadeira viagem no tempo.
TRADIÇÃO
Com uma trajetória que atravessa gerações, o Boi Mirim Estrelinha celebra 40 anos como referência da cultura popular de Porto Velho, consagrando-se campeão da categoria mirim no Arraial Flor do Maracujá. Fundado em 1985 pelas matriarcas Edna Sarmento e Margarida Caúla, no Bairro Bela Vista, atualmente a sede está no bairro Ulisses Guimarães, Zona Leste de Porto Velho, o grupo mantém viva a tradição do boi-bumbá entre as novas gerações.
Logo no ano de sua criação, o Estrelinha conquistou o título de campeão, repetindo o feito em 1987. Desde então, construiu uma história marcada por conquistas, que culminou em seu 12º título em 2025.
O 41º Arraial Flor do Maracujá reafirmou seu papel como o maior palco para quadrilhas juninas e bois-bumbás do estado, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações. Confira o resultado final e as pontuações de cada agremiação
no link.
