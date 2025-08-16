João Silva fala sobre estreia no SBT e evita comentar saúde de Faustão

Publicada em 16/08/2025 às 11h25
João Silva, filho de Fausto Silva, fez uma participação surpresa no programa Fofocalizando, exibido pelo SBT nesta sexta-feira (15). Apesar da expectativa, o apresentador não comentou o estado de saúde do pai, que permanece internado após passar por transplantes recentes. com informações do site IG Gente
Durante a entrevista, João falou sobre sua nova fase profissional na emissora, onde apresenta o Programa do João, exibido aos sábados, à meia-noite. Ele destacou a alegria de integrar o time do canal e comparou a experiência com a de um fã de futebol que entra para o time dos “galácticos do entretenimento”.
O jovem ressaltou ainda o propósito de sua atração: oferecer leveza e aproximar diferentes gerações. “Pra um programa de meia-noite, você precisa dar uma agitada senão a turma dorme. É uma alegria levar um entretenimento que junta gerações. A minha geração, eu sou um baita Enzo, tá cada vez mais distante de pai, mãe, avô e avó”, observou.
Encerrando sua participação, João refletiu sobre a missão do trabalho na televisão: “Nossa missão é levar uma hora de alegria. Tirar o peso de uma semana dura, em que a geladeira tá vazia ou a família passa por tratamento de saúde. Poder levar uma risada é nossa missão de vida, além de ser nossa profissão.”
Estado de saúde de Faustão
A última atualização sobre o apresentador foi feita por sua esposa, Luciana Cardoso, que publicou mensagem nas redes sociais na noite de quarta-feira (13). “Tudo indo bem. Obrigada, Deus! Obrigada pelas mensagens e carinho”, escreveu, sem dar detalhes.
Faustão está internado desde maio de 2025 em decorrência de uma infecção bacteriana grave que evoluiu para sepse, segundo boletim do Hospital Israelita Albert Einstein. Nos últimos dois anos, ele passou por quatro transplantes — coração, rim e fígado. O primeiro foi em agosto de 2023, quando recebeu um novo coração devido a uma insuficiência cardíaca diagnosticada em 2020. Em fevereiro de 2024, após complicações renais, realizou transplante de rim e chegou a enfrentar rejeição, controlada com tratamento intensivo.
