Inscrições para projeto “creche noturna” seguem abertas em Porto Velho

Publicada em 19/08/2025 às 11h23
Continuam abertas as inscrições para o projeto Creche Noturna na capital. Iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a ação vai beneficiar pais ou responsáveis que trabalham ou estudam no período da noite e vai atender crianças de 1 a 3 anos e 11 meses.
De acordo com a Semed, as inscrições seguem até a próxima quarta-feira (20) através de formulário eletrônico, com uma perspectiva inicial de ofertar 80 vagas na Creche Moranguinho, localizada na rua Camomila, nº 2631, bairro Cohab, na região Sul da cidade.
Para se inscrever, os pais ou responsáveis deverão acessar o link oficial e preencher as devidas informações pessoais solicitadas. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade dos pais ou responsáveis legais da criança candidata.
O horário de funcionamento da Creche Noturna será das 18h30min às 23h, respeitando a carga horária e as atividades previstas no projeto pedagógico da unidade. A divulgação da lista homologada, conforme o edital, será no dia 28 de agosto. Já a entrega da documentação para os que forem selecionados será no período de 1 a 4 de setembro, no horário das 8h às 14h.
Caso o número de crianças cadastradas ultrapasse o total de vagas disponíveis, será constituída lista de espera, observando-se rigorosamente a ordem cronológica de inscrição e os critérios de priorização definidos na legislação vigente. O início das atividades está previsto para o dia 29 de setembro.
Os responsáveis deverão apresentar o CPF da criança, cartão de vacina atualizado, comprovante de residência atualizado, cartão de vacinação atualizado (ou declaração emitida por UBS), duas fotos 3x4 recentes, documento de identidade e CPF do responsável legal e da pessoa autorizada para retirada da criança, cartão do SUS da criança, comprovante de trabalho ou estudo no período noturno, para beneficiários do Bolsa Família, o cartão do programa.
Haverá prioridade para as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica; mães, pais ou responsáveis que trabalham no turno da noite; crianças com deficiência ou necessidades específicas. E caso o número de interessados seja maior que a quantidade de vagas ofertadas, a prioridade será pela ordem cronológica de inscrição.
