Inscrições para o 10º ConCafé são prorrogadas até o dia 29 de agosto

Publicada em 18/08/2025 às 16h12
Os produtores de café terão a oportunidade de mostrar as melhores produções sustentáveis do estado e serem premiados pelo governo de Rondônia, no 10° Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (ConCafé), previsto para acontecer em outubro. As inscrições e entrega de amostras foram prorrogadas até o dia 29 de agosto, e devem ser feitas em um escritório da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a participação dos cafeicultores de Rondônia no concurso é uma forma de estimular que o estado tenha, cada vez mais, uma produção sustentável e de alta qualidade. “A cafeicultura de Rondônia está vivendo uma nova fase, com a valorização e suporte do governo aos cafeicultores, e os resultados são produções cada vez melhores, uma cadeia produtiva forte, que gera mais qualidade de vida e progresso para o estado.”
Segundo o titular da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Luiz Paulo, a cafeicultura de Rondônia está em evidência no Brasil pela qualidade e produtividade. “A cafeicultura rondoniense está sendo irrigada com políticas públicas sérias e estratégicas que estão ajudando os produtores a trabalharem com boas práticas sustentáveis e a conquistarem lavouras de alta qualidade e lucratividade. Estamos na expectativa de sermos surpreendidos com mais uma safra excelente no 10º ConCafé”, destacou.
EM EVIDÊNCIA
Rondônia foi o primeiro estado da Região Norte a conquistar uma Indicação Geográfica (IG) para seu café robusta, concedida em 2021, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O estado é reconhecido no mercado global pela qualidade do café, suave e marcante. E tem conquistado recorde de exportação, que saltou de US$ 66,8 mil em 2019 para expressivos US$ 130,9 milhões em 2024. Rondônia é o 5º maior produtor de café do Brasil e o 2º maior na produção de robusta.
CONCURSO
Conforme o edital, poderão inscrever-se no concurso os cafeicultores que produzirem lotes de café robusta (Coffea canephora) no estado de Rondônia, na safra de 2025. Para inscrição, o participante deverá entregar uma amostra representativa do lote de café participante, com o volume de 3 quilos de café pilado. Mais orientações sobre a inscrição estão disponíveis no link https://forms.gle/Dh4MGyaT3sdG3SYG7.
PREMIAÇÃO
A premiação em parceria com patrocinadores está dividida nas seguintes categorias:
Premiação Geral da Qualidade e Sustentabilidade dos Cafés
1º Lugar: trator no valor de R$ 220 mil + R$ 5 mil em dinheiro, por meio da aquisição de uma saca de café do produtor premiado.
2º Lugar: trator no valor de R$ 130 mil + R$ 3.500 mil em dinheiro, por meio da aquisição de uma saca de café do produtor premiado.
3º Lugar: R$ 18 mil em dinheiro + fertilizantes orgânicos no valor de R$ 5 mil + R$ 2.500 mil em dinheiro, por meio da aquisição de uma saca de café do produtor premiado.
Premiação Regional por Qualidade de Café
Premiação em dinheiro, no valor de R$ 42 mil, distribuído entre os três primeiros colocados de cada uma das sete regiões produtoras do estado de Rondônia, divididos da seguinte forma:
1º lugar: R$ 3 mil;
2º lugar: R$ 2 mil;
3º lugar: R$ 1 mil.
Premiação Geral Qualidade das Bebidas de Café
1° Lugar: trator no valor de R$ 220 mil; compra de uma saca de café, no valor de R$ 5 mil
2° Lugar: trator no valor de R$ 130 mil; compra de uma saca de café, no valor de R$ 3.500 mil
3° Lugar: R$ 8 mil em dinheiro; compra de uma saca de café, no valor de R$ 15 mil
Premiação Regional por Qualidade de Café
Premiação no valor de R$ 42 mil, distribuído entre os três primeiros colocados de cada uma das sete regiões: Região Zona da Mata; Região Rio Machado; Região Vale do Guaporé; Região Vale do Jamari; Região Central; Região Madeira Mamoré; e Região Cone Sul.
1º lugar: R$ 3 mil
2º lugar: R$ 2 mil
3º lugar: R$ 1 mil
Premiação Sustentabilidade
1º lugar: R$ 5 mil
2º lugar: R$ 3 mil
3º lugar: R$ 2 mil
