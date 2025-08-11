Inscrições para cursos profissionalizantes presenciais seguem até esta quarta-feira, 13, em Porto Velho

Publicada em 11/08/2025 às 12h02
Porto Velho é o próximo município a ser contemplado pela programação de cursos profissionalizantes presenciais que será desenvolvida nos 52 municípios rondonienses. O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até esta quarta-feira (13), para o novo cronograma que será cumprindo na Capital. Os interessados podem se inscrever pelos links disponibilizados no site da instituição.
Serão ofertados cursos nas seguintes áreas:
Tecnologia
Infraestrutura
Comunicação
Ambiente
Saúde
Informação
Desenvolvimento Educacional e Social
Gestão
Negócios
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que a ampliação dos cursos tem como objetivo beneficiar quem busca se qualificar para diferentes ramos de atividades. “O governo do estado tem investido na formação do aluno de acordo com as demandas do mercado de trabalho porque fica mais fácil o cidadão ocupar uma vaga de emprego ou montar o seu próprio negócio.”
NOVA OPORTUNIDADE
Essa expansão da educação profissional em Rondônia beneficia a população com cursos de curta e média duração, além dos cursos técnicos que podem durar até mais de um ano. O Curso Técnico em Segurança do Trabalho realizado em Porto Velho, por exemplo, começou no início de 2024 e terminou neste mês de agosto. Luiz Francinei Martins Batista é um dos formandos. O concluinte comemora a nova oportunidade. “Esse curso foi fundamental na minha carreira porque quero ser engenheiro de segurança do trabalho e fiquei ainda mais motivado para realizar esse sonho”, frisou.
A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, ressalta que a educação profissional beneficia o estudante, as empresas e a sociedade em geral. “Além do diploma que comprova a sua competência os alunos saem credenciado para desempenhar o seu papel com excelência”, declarou.
CURSOS OFERTADOS
Sede Idep
Inteligência Artificial
Operador de Drone
Excel do Básico Ao Avançado
Língua Brasileira de Sinais (Libras)
Assistente Administrativo
Inglês Básico
Orlando Freire
Maquiagem para Festa
Oratória
Aplicativos Informatizados
Geografia do Brasil
