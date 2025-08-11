Inscrições para cursos profissionalizantes presenciais seguem até esta quarta-feira, 13, em Porto Velho
Por João Albuquerque
Publicada em 11/08/2025 às 12h02
Nos acompanhe pelo Google News

Porto Velho é o próximo município a ser contemplado pela programação de cursos profissionalizantes presenciais que será desenvolvida nos 52 municípios rondonienses. O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até esta quarta-feira (13), para o novo cronograma que será cumprindo na Capital. Os interessados podem se inscrever pelos links disponibilizados no site da instituição.

Serão ofertados cursos nas seguintes áreas:

Tecnologia

Infraestrutura

Comunicação

Ambiente

Saúde

Informação

Desenvolvimento Educacional e Social

Gestão

Negócios

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que a ampliação dos cursos tem como objetivo beneficiar quem busca se qualificar para diferentes ramos de atividades. “O governo do estado tem investido na formação do aluno de acordo com as demandas do mercado de trabalho porque fica mais fácil o cidadão ocupar uma vaga de emprego ou montar o seu próprio negócio.”

NOVA OPORTUNIDADE

Essa expansão da educação profissional em Rondônia beneficia a população com cursos de curta e média duração, além dos cursos técnicos que podem durar até mais de um ano. O Curso Técnico em Segurança do Trabalho realizado em Porto Velho, por exemplo, começou no início de 2024 e terminou neste mês de agosto. Luiz Francinei Martins Batista é um dos formandos. O concluinte comemora a nova oportunidade. “Esse curso foi fundamental na minha carreira porque quero ser engenheiro de segurança do trabalho e fiquei ainda mais motivado para realizar esse  sonho”, frisou.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, ressalta que a educação profissional beneficia o estudante, as empresas e a sociedade em geral. “Além do diploma que comprova a sua competência os alunos saem credenciado para desempenhar o seu papel com excelência”, declarou.

CURSOS OFERTADOS 

Sede Idep

Inteligência Artificial

Operador de Drone

Excel do Básico Ao Avançado

Língua Brasileira de Sinais (Libras)

Assistente Administrativo

Inglês Básico

Orlando Freire

Maquiagem para Festa

Oratória

Aplicativos Informatizados

Geografia do Brasil

Geral EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Imprimir imprimir