Inscrições abertas para Aprimoramento em Medicina Veterinária em Porto Velho

Responsável pela gestão da primeira Clínica Veterinária Municipal de Porto Velho, a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária (SPMV) abriu inscrições para o Programa de Aprimoramento em Medicina Veterinária.
O programa tem como objetivo qualificar jovens médicos-veterinários por meio de formação teórico-prática em diferentes especialidades, oferecendo experiência direta na rotina da unidade municipal.
A iniciativa é realizada em parceria com a Faculdade Anclivepa e funciona como curso de pós-graduação, com duração de 24 meses, dedicação integral de 40 horas semanais e módulos teóricos e práticos. Os selecionados receberão bolsa de R$ 1.500, além de direito a 30 dias de férias (não remuneradas) após 12 meses de atividades. Ao final, os aprovados receberão certificado de conclusão emitido pela Anclivepa, instituição reconhecida com nota máxima (5) pelo MEC.
INSCRIÇÕES E SELEÇÃO
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.spmv.org.br entre 11 de agosto e 5 de setembro de 2025, mediante pagamento da taxa de R$ 50.
A primeira etapa do processo seletivo será uma prova teórica presencial, no dia 6 de setembro de 2025, no Teatro Banzeiros (rua General Osório, 81, Centro de Porto Velho/RO).
Durante a inscrição, os candidatos deverão enviar em formato PDF os seguintes documentos: RG, CPF, histórico escolar, currículo atualizado, comprovante de vacinação antirrábica, sorologia e registro no CRMV (ou protocolo de solicitação).
VAGAS DISPONÍVEIS
No total, serão ofertadas nove vagas, distribuídas da seguinte forma:
Duas vagas – Clínica Médica
Três vagas – Cirurgia de Tecidos Moles
Uma vaga – Ortopedia
Uma vaga – Anestesiologia
Uma vaga – Patologia
Uma vaga – Diagnóstico por Imagem.
