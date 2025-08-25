IFRO terá Centro de Excelência do Café em Cacoal com recursos do deputado Cirone Deiró

Publicada em 25/08/2025 às 10h19
O campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), localizado em Cacoal, será contemplado com um Centro de Excelência do Café. Os recursos foram viabilizados pela deputada federal Cristiane Lopes. O projeto conta, também, com o apoio do deputado estadual Cirone Deiró e da vereadora Nice Condaque. A previsão é a de que a obra seja iniciada ainda no segundo semestre de 2025.
A cerimônia de lançamento do centro foi realizada nesta sexta-feira (22). O evento contou com a participação do reitor do IFRO, Moisés José Rosa Souza, do vice-reitor Davys Negreiros, do diretor geral do campus, Adilson Miranda, da deputada Cristiane Lopes, do deputado Cirone Deiró, do secretário regional do Governo do Estado, José Moura, das vereadoras Nice Condaque e Dra Amália Milani, além de produtores rurais e de estudantes e profissionais do instituto.
O valor inicial para a execução da obra é de R$ 1,5 milhão. O projeto inclui a construção de laboratórios, áreas de capacitação e espaços para demonstração prática. Segundo Adilson Miranda, o objetivo do centro é o de fortalecer a cadeia produtiva do café, em Rondônia. Ele informou que, por meio desta ação, os produtores terão acesso a equipamentos para produção, beneficiamento, processamento e realização de análises físicas e sensoriais do café produzido no Estado. O diretor agradeceu Cristiane Lopes, Cirone Deiró e Nice Condaque, pela viabilização dos recursos e também o apoio das instituições parceiras, alunos e profissionais do IFRO.
Bebida fina dentro e fora do Brasil
O deputado Cirone Deiró disse que a construção do Centro de Excelência do Café é mais uma ação que vai contribuir para melhorar ainda mais a qualidade do café produzido em Rondônia, que já é considerado uma bebida fina, dentro e fora do país. “Recebemos o pedido da direção do IFRO, buscamos o apoio da deputada Cristiane Lopes, que tem realizado um trabalho merecedor de reconhecimento em todo o Estado e hoje estamos aqui, celebrando mais essa grande conquista”, disse.
Segundo Cirone, a evolução da cultura cafeeira ocorreu graças ao trabalho em conjunto de produtores, instituições governamentais e outros parceiros. Ele destacou ainda a importância da contribuição por meio da pesquisa e da capacitação. O deputado também relacionou suas ações, em favor do fortalecimento do café rondoniense, como vice-prefeito de Cacoal e como parlamentar. Entre elas está o projeto que nomina oficialmente o município como a Capital do Café.
Marco histórico
A vereadora Nice Condaque classificou a cerimônia como um marco histórico para Cacoal. Ela disse que o Centro de Excelência do Café nasce com o objetivo de unir educação, ciência e tecnologia a serviço da cafeicultura rondoniense. “Somamos esforços junto com o deputado Cirone e com a deputada Cristiane Lopes, que foi a grande responsável por garantir a execução desse projeto”, disse.
R$ 42 milhões assegurados
A deputada Cristiane Lopes informou que já destinou R$ 42 milhões aos projetos desenvolvidos pelo IFRO. Ela disse que tem apoiado o instituto, porque sabe da relevância do trabalho realizado. Cristiane destacou também a importância do empenho dos alunos e do avanço dos produtores.
A parceria com o deputado Cirone e com a vereadora Nice, segundo Cristiane Lopes, tem sido fundamental na viabilização de recursos, de acordo com as necessidades do município. “Já conseguimos assegurar aproximadamente R$ 3 milhões para Cacoal, tudo isso a pedido da Nice e do Cirone”, disse.
Ganhos duplicados
O reitor Moisés José disse que o apoio recebido de Cristiane Lopes, Cirone Deiró e Nice Condaque vai contribuir com a transformação de muitas vidas. “Quem Investe na educação nunca perde e quem investe na educação, pesquisa e extensão, ganha duplamente”, afirmou.
Segundo o reitor, o Centro de Excelência exercerá um papel de imensa relevância no que se refere ao café, como nova divisa econômica do Estado de Rondônia. Ele destacou também a importância do trabalho realizado pelos produtores e pela equipe do instituto. “Nós conduzimos, mas quem executa são os professores e os alunos”, disse.
