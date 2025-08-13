Homem é flagrado transportando TV sem comprovar procedência

Publicada em 13/08/2025 às 09h30
Na manhã de terça-feira, 12, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento pela Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), em Vilhena, quando, ao chegar no cruzamento com a Avenida Amapá, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, visualizou um homem transitando de bicicleta carregando, na garupa, um televisor de 40 polegadas, cor preta, marca AOC, modelo LE40F1465/25.
Diante da situação, os policiais realizaram abordagem e busca pessoal, identificando o ciclista como I.L. Questionado sobre a procedência do aparelho, o suspeito afirmou que havia “achado” o eletrônico em frente a uma residência próxima ao local da abordagem, acrescentando que poderia indicar o endereço e que um vizinho poderia confirmar sua versão.
No entanto, após retornarem à rua apontada pelo suspeito e conversarem com moradores, nenhuma das pessoas consultadas confirmou a história. A equipe ainda realizou averiguação em todas as residências até o final da via, mas não encontrou qualquer indício que sustentasse a versão apresentada.
Diante da falta de comprovação da origem do aparelho e das contradições no relato, Ivair foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com a televisão, para as providências cabíveis.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!