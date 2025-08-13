Hildon não pode desprezar Sérgio Gonçalves; Máximo lidera dois cenários; e Léo quer eleger o irmão

Publicada em 13/08/2025 às 09h08
Trump defende 10 anos de prisão para quem danificar estátua em Washington.
CARO LEITOR, o presidente dos EUA, Donald Trump (Republicanos), revelou para o mundo um cenário de violência e pobreza desconhecido por muitos que carregam consigo o sonho americano e o complexo de vira-lata no Brasil. Trump anunciou na segunda-feira (11) um plano para controlar a violência na capital estadunidense, Washington D.C., por meio de intervenção no departamento de polícia local. Segundo Trump, a intervenção representa uma ação histórica para resgatar Washington do crime, da miséria e possível confusão e derramamento de sangue. Trump disse ainda que a taxa de homicídio em Washington é maior do que a de Bogotá e Cidade do México. Por sua vez, o número de roubos de carros duplicou nos últimos cinco anos, entre outros dados de violência urbana apresentados sem muitos detalhes ou base científica - estudos ou pesquisas. Para quem pensa que os EUA é o país ideal, se engana ao fazer um estudo detido dos problemas sociais internos da maior potência militar do mundo.
Símbolo
Os EUA é o símbolo do capitalismo ideal para o mundo. Contudo, o presidente estadunidense Donald Trump (Republicanos) anunciou que deseja retirar os moradores de rua de Washington D.C., como solução, mandar para outros locais como medida para tornar a capital mais bonita e atraente.
Limpeza
É importante lembrar que a medida anunciada por Donald Trump de transferir moradores de rua para outras cidades pode ser vista como uma forma de "limpeza social" e não resolver o problema da falta de moradia e assistência social nos EUA.
Estátua
Segundo o presidente dos EUA, Donald Trump (Republicanos), a esquerda radical saiu do controle e começou a tentar derrubar estátuas. Trump diz ter encontrado uma lei antiga do início de 1900 que pune com dez anos de reclusão quem destruir estátuas ou monumentos em Washington, capital dos EUA.
Batom
A cabeleireira Débora Santos foi flagrada pichando com batom a estátua "A Justiça" na manifestação do 8 de janeiro de 2023, em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal). Débora foi condenada a 14 anos de prisão em regime fechado e virou símbolo de luta da extrema-direita.
Esperneia
Danificar estátua ou patrimônio público nos EUA pode resultar em dez anos de prisão. No Brasil, a extrema-direita esperneia com as condenações dos envolvidos do 8 de janeiro com penas médias de dez anos de prisão por vandalizar prédios públicos e tentativa de abolir o Estado democrático de direito.
Comunicação
Virou praxe o governador Coronel Marcos Rocha (UB-Porto Velho) demitir secretário pela imprensa. Ontem (12), foi a vez da secretária de Comunicação, Rosangela Aparecida, quando Rocha concedia entrevista à Rádio Antena FM (102,5), anunciou Rena Fernandes como novo secretário de Comunicação e o empresário Chico Holanda como adjunto.
Hildon
Analisando uma pesquisa de consumo interno, interpretando os dados, observei que o prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho) tem grandes chances de chegar ao segundo turno. Para consagrar a vitória, Hildon precisa acertar no nome do candidato a vice-governador do interior para compor a chapa.
Craque
O ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho) não pode desprezar o vice-governador Sérgio Gonçalves (UB-Porto Velho). Sérgio assumirá a máquina em abril e contará com a astúcia do seu irmão Júnior Gonçalves, um craque em estratégia eleitoral.
Lidera
O deputado federal Fernando Máximo (UB-Porto Velho) lidera os dois cenários na disputa para governador e senador. Resta saber se o próprio deseja trocar o certo pelo duvidoso, ou seja, uma reeleição tranquila para deputado federal.
Problema
O prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD-Cacoal), enfrenta problemas com o vice-prefeito Tony Pablo (PSD-Cacoal) para largar a prefeitura e entrar na disputa ao governo. Neste caso, Fúria primeiro precisa resolver seu problema doméstico para entrar de cabeça na campanha majoritária do próximo ano.
Casado
Na dita pesquisa, observei que o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) e a deputada federal Silvia Cristina (Ji-Paraná) têm voto casado no reduto eleitoral de Ji-Paraná na disputa para o Senado. Neste caso, o pré-candidato Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná), como promessa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), pode ficar pelo meio do caminho.
Ganha
Dependendo do número de candidatos ao Senado, observei um cenário bastante competitivo entre o senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes), governador Coronel Marcos Rocha (UB-Porto Velho) e a ex-deputada federal Mariana Carvalho (UB-Porto Velho). Neste caso, ganha quem tiver a melhor estrutura e estratégia de campanha.
Vencedor
Não sou Nostradamus, mas os favoritos para ganhar o governo e preencher as duas vagas ao Senado serão revelados no decorrer da campanha eleitoral. Quem tiver a melhor narrativa, estrutura, estratégia e poder de persuasão, será o vencedor.
Avião
Ontem (12), estiveram a bordo do mesmo avião com destino ao Distrito de Extrema para participar da inauguração de uma praça construída pelo Governo de Rondônia em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, o secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho), a deputada estadual Taissa Souza (Podemos-Guajará-Mirim) e os deputados estaduais Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) e Ribeiro do Sinpol (PRD-Porto Velho).
Dificuldade
Durante o voo, entre risos e conjecturas, foram discutidas possíveis dificuldades para a construção de nominatas para deputado estadual, em especial, para mandatários. Quem está fora da Assembleia Legislativa e deseja conquistar uma cadeira no parlamento estadual, não deseja competir com candidatos detentores de mandatos.
Nominata
Falando em nominata de deputado estadual, o médico Luiz Ferrari está em conversa bastante adiantada com o deputado estadual Marcelo Cruz, presidente estadual do PRTB. Ferrari deverá disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa pelo nanico PRTB.
Esforços
Já o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) concentrará esforços para eleger deputado estadual o irmão Paulo Moraes Júnior. Neste caso, Léo escalou o advogado Oscar Neto, que preside o Podemos em Rondônia, para buscar nomes medianos entre 4 a 6 mil votos para compor a nominata do Podemos.
Cassação
Na manhã de ontem (12), o juiz eleitoral Gleucival Zeed Estevão da 1ª Zona de Guajará-Mirim absolveu o prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro (PL-Nova Mamoré), e o vice, Serginho Bermond (UB-Nova Mamoré), da acusação de captação ilícita de recursos para fins eleitorais. A decisão rejeitou o pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE), que solicitava a cassação dos diplomas dos dois.
Família
O juiz eleitoral da 1ª Zona, Gleucival Zeed Estevão, é de família tradicional de Guajará-Mirim. Gleucival é filho de Lucival e Linda Zeed, além de sobrinho de Paulo Zeed. Por sua vez, foi juiz no Pará e no Acre. Por último, ele foi aprovado em concurso para juiz em Rondônia.
Sério
Falando sério, com medo das manifestações, o presidente Donald Trump (Republicanos) recorreu a uma lei do início do século XX para punir com dez anos de prisão quem vandalizar estátuas ou patrimônio público em Washington. Em tempos pretéritos, Trump deu ordem para invadir e vandalizar o Capitólio como tentativa de golpe de Estado. Para azar dele, os militares estadunidenses se recusaram a apoiar.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!