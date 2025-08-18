Hamas aceita acordo de tréguas e de libertação de reféns, diz Al Jazeera

Publicada em 18/08/2025 às 15h51
O acordo mira um cessar-fogo de 60 dias entre Israel e o Hamas, que poderá também contemplar a troca dos reféns israelitas que ainda estão em cativeiro na Faixa de Gaza, da Palestina
Nesta segunda-feira (18), a rede de televisão Al Jazeera divulgou um reportagem onde uma fonte do Hamas confirmou que o grupo aceitou a proposta de cessar-fogo e libertação dos reféns.
"Nós informamos os mediadores que aprovamos a proposta deles, que nos foi apresentada ontem (domingo)", continua a fonte, referindo-se ao Egito e ao Qatar que, neste momento, estão mediando as negociações entre Israel e o Hamas.
A proposta em causa deverá ser uma versão revista da anterior que estabelecia um período de cessar-fogo de 60 dias entre os dois países.
Já o canal saudita Al Arabiya reporta que a proposta aceita é um compromisso entre um cessar-fogo total (o que representaria o fim efetivo da guerra) e uma trégua temporária, que inclui a libertação dos reféns (em duas fases) e a retirada gradual das forças de defesa israelitas da Faixa de Gaza.
Para já, os contornos exatos deste acordo ainda não são conhecidos.
A decisão faz eco a suspensão semelhante feita por parte da França, que pausou um programa de acolhimento de palestinos que fogem da guerra entre Israel e o Hamas.Ainda não está certo por quanto tempo a suspensão americana deve permanecer
Comentários
Seja o primeiro a comentar!