Hamas aceita acordo de tréguas e de libertação de reféns, diz Al Jazeera
Por NOTÍCIAS AO MINUTO
Publicada em 18/08/2025 às 15h51
Nos acompanhe pelo Google News

O acordo mira um cessar-fogo de 60 dias entre Israel e o Hamas, que poderá também contemplar a troca dos reféns israelitas que ainda estão em cativeiro na Faixa de Gaza, da Palestina

Nesta segunda-feira (18), a rede de televisão Al Jazeera divulgou um reportagem onde uma fonte do Hamas confirmou que o grupo aceitou a proposta de cessar-fogo e libertação dos reféns.

"Nós informamos os mediadores que aprovamos a proposta deles, que nos foi apresentada ontem (domingo)", continua a fonte, referindo-se ao Egito e ao Qatar que, neste momento, estão mediando as negociações entre Israel e o Hamas.

A proposta em causa deverá ser uma versão revista da anterior que estabelecia um período de cessar-fogo de 60 dias entre os dois países.

Já o canal saudita Al Arabiya reporta que a proposta aceita é um compromisso entre um cessar-fogo total (o que representaria o fim efetivo da guerra) e uma trégua temporária, que inclui a libertação dos reféns (em duas fases) e a retirada gradual das forças de defesa israelitas da Faixa de Gaza. 

Para já, os contornos exatos deste acordo ainda não são conhecidos.

A decisão faz eco a suspensão semelhante feita por parte da França, que pausou um programa de acolhimento de palestinos que fogem da guerra entre Israel e o Hamas.Ainda não está certo por quanto tempo a suspensão americana deve permanecer

Geral FAIXA DE GAZA
Imprimir imprimir