Guajará-Mirim recebe mutirão do governo voltado à regularização ambiental da agricultura familiar

Publicada em 22/08/2025 às 08h35
Durante os dias 18 a 22 de agosto, o escritório da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO) em Guajará-Mirim se transformou em um verdadeiro ponto de encontro para os agricultores familiares do município. O motivo foi a realização do Mutirão Integrado de Cadastro Ambiental Rural e Regularização Ambiental, uma ação voltada a facilitar o acesso dos produtores a serviços essenciais ligados à regularização ambiental. O mutirão integra o conjunto de medidas estabelecidas pelo governo de Rondônia para fortalecer a agricultura familiar e garantir avanços na regularização ambiental. A estratégia busca consolidar uma produção rural sustentável, combinando aumento da produtividade com preservação dos recursos naturais.
Com atendimento em tempo integral, das 8h às 17h, a iniciativa reuniu equipes técnicas da Emater-RO e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), que ofereceram suporte direto para quem precisava atualizar ou aderir aos programas de gestão ambiental.
Durante os cinco dias, os agricultores tiveram acesso a diferentes serviços técnicos, entre:
Elaboração e retificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR);
Alteração de e-mail para acesso à central de comunicação;
Assinatura de requerimento de adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA); e
Cadastro de imóveis elegíveis ao Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) Floresta+Amazônia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa fortalece o suporte para quem vive da terra, oferecendo condições para regularizar as propriedades e, ao mesmo tempo, preservar as florestas. “O governo do estado tem trabalhado para que o agricultor familiar produza cada vez mais e melhor, com segurança e dentro da legalidade ambiental”, salientou.
PRODUÇÃO E PRESERVAÇÃO
A política de apoio à agricultura familiar oferece segurança jurídica e incentivo a práticas que conciliam produção e preservação ambiental
Iniciativas como a realizada em Guajará-Mirim fazem parte de uma agenda que já levou mutirões semelhantes a outros municípios. O objetivo é descentralizar o atendimento, aproximando os serviços da população rural e facilitando o cumprimento da legislação ambiental.
Com a realização do mutirão, Rondônia reforça sua política de apoio à agricultura familiar, promovendo segurança jurídica aos produtores e incentivando práticas que conciliam produção e preservação. A regularização ambiental, aliada a programas como o PSA Floresta+Amazônia, consolida-se como ferramenta essencial para o desenvolvimento rural sustentável no estado.
São parceiros no Mutirão Integrado de Cadastro Ambiental Rural e Regularização Ambiental que está sendo realizado pela Emater-RO e Sedam em diversos municípios de Rondônia, o governo federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas; Banco Mundial Bird-Aid; Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF); Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL); Fundação Brasileira para a Biodiversidade (Funbio); Conservação Internacional Brasil; uma instituição de ensino privada europeia e a Ação Ecológica Guaporé (Ecoporé).
