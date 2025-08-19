Governo Trump diz que vai usar toda a força contra Maduro na Venezuela

Publicada em 19/08/2025 às 15h04
A porta-voz do governo Trump, dos EUA, Karoline Leavitt, disse nesta terça-feira (19) que vai usar "toda a força" contra o regime de Nicolás Maduro, na Venezuela.
"Maduro não é um presidente legítimo. Ele é um fugitivo e chefe de um cartel narcoterrorista acusado nos EUA de tráfico de drogas. Trump está preparado para usar toda a força americana para deter o tráfico de drogas", disse Leavitt, a jornalistas, na Casa Branca.
O termo em inglês usado por Leavitt, "power", pode ser traduzido como "força" ou "poder".
Nesta semana, os EUA deslocaram três navios de guerra para o sul do Caribe, perto da costa da Venezuela, sob a alegação de conter ameaças de cartéis de tráfico de drogas. O presidente Trump afirmou que iria usar forças militares para perseguir o tráfico organizado, cujos grupos foram designados como organizações terroristas globais por Washington.
De acordo com a Reuters, os navios deslocados são destróiers com sistemas de mísseis guiados Aegis: USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson. A agência diz que mais de 4.000 militares serão posicionados na região.
O Ministério das Comunicações da Venezuela não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. Sem se referir aos navios de guerra, o presidente venezuelano disse na segunda-feira (18), em um discurso, que a Venezuela "defenderá nossos mares, nossos céus e nossas terras". Ele aludiu ao que chamou de "a ameaça bizarra e absurda de um império em declínio".
Comentários
Seja o primeiro a comentar!