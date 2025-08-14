Governo destaca avanços e reforça cuidados com a saúde do coração; cirurgias cardíacas são realizadas no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

Publicada em 14/08/2025 às 10h01
Em alusão ao Dia do Cardiologista, celebrado em 14 de agosto, o governo de Rondônia destaca investimentos em infraestrutura voltados para a especialidade. Foram aplicados R$ 1.515.921,99 milhão na reforma total da ala de Cardiologia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. A obra tem como objetivo oferecer um ambiente com mais conforto e qualidade para os pacientes e, atualmente, passa pelos serviços de revestimento em porcelanato e reforma dos banheiros, incluindo adequações de acessibilidade.
Em 2024, já foram realizadas 84 cirurgias cardíacas no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, cuja ala também é responsável pelos acompanhamentos de pré e pós-operatório. Para ser atendido na rede pública, o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS), onde será encaminhado para o atendimento especializado em cardiologia. As consultas são realizadas na Policlínica Oswaldo Cruz (POC) e os procedimentos, como as cirurgias, no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o objetivo é oferecer um cuidado especializado. “O governo do estado tem trabalhado para oferecer um ambiente de ponta para os pacientes que necessitam de cuidados cardiológicos. O cuidado é diário e não apenas em datas alusivas. Temos profissionais preparados para acolher e cuidar de quem precisa”, ressaltou.
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, reforça que o foco da gestão é garantir uma saúde de qualidade tanto em infraestrutura como em serviço. “O governo trabalha para oferecer um atendimento diferenciado, garantindo conforto aos pacientes e mais dignidade aos profissionais de saúde”, afirmou.
PREVENÇÃO
No Brasil, cerca de 14 milhões de pessoas têm alguma doença cardiovascular e, pelo menos, 400 mil mortes ocorrem por ano em decorrência dessas enfermidades, o que representa 30% de todos os óbitos no país, segundo dados do Ministério da Saúde.
De acordo com o cardiologista do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, dr. Arleto Zacarias, as doenças cardiológicas têm início, na maioria dos casos, a partir da hipertensão, que pode ser evitada com mudanças de hábitos e estilo de vida. “Uma dieta equilibrada, a prática de exercícios, a manutenção de uma rotina com acompanhamento médico e a verificação de predisposição para diabetes são medidas importantes. Tratar precocemente é a chave para evitar complicações”, destacou.
HÁBITOS SAUDÁVEIS
Manter uma dieta equilibrada
Reduzir o consumo de sal
Optar por gorduras saudáveis
Praticar atividade física regularmente
Não fumar
Realizar check-ups periódicos
