Governo de Rondônia reduz homicídios em 17,2% e fortalece segurança da população

Publicada em 12/08/2025 às 08h33
O governo de Rondônia alcançou uma importante conquista na área da segurança pública: a redução de 17,2% nos homicídios entre os anos de 2022 e 2024, conforme dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O resultado acompanha a tendência positiva da Região Norte, que apresentou a maior queda proporcional de homicídios do país no período, com média de menos 20%.
O estado tem se destacado nacionalmente pelos avanços no combate à violência letal. Os resultados refletem a atuação integrada das forças de segurança, os investimentos estratégicos e as ações de inteligência e prevenção adotadas pelo governo de Rondônia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os dados demonstram a eficiência das medidas adotadas pelo governo, fortalecendo a paz social e a construção de um estado cada vez mais seguro para população. “Estamos colhendo os frutos de um trabalho sério, planejado e comprometido com a vida. Essa redução não é apenas um número, é reflexo de políticas públicas eficazes, da valorização dos nossos profissionais da segurança e, acima de tudo, do respeito ao cidadão”, enfatizou.
ATUAÇÃO CONJUNTA
A atuação conjunta e demais órgãos do sistema de segurança pública tem sido fundamental para alcançar os resultados positivos. Entre as principais ações estão:
Operações integradas;
Reforço do policiamento ostensivo;
Intensificação das investigações;
Uso ampliado da tecnologia; e
Fortalecimento do setor de inteligência policial.
O titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Vital, destacou o papel do planejamento estratégico na reorganização das unidades operacionais e das coordenações das forças de segurança pública. “A queda nos homicídios em Rondônia é resultado direto da união de esforços e da dedicação dos nossos homens e mulheres da segurança pública. O foco tem sido intensificar o policiamento nas áreas mais críticas, fortalecer a investigação criminal e ampliar o uso da tecnologia. O governo tem trabalhado para proteger vidas e garantir a tranquilidade da população.”
NOVOS INVESTIMENTOS
Novos investimentos em viaturas, equipamentos, capacitação de servidores, sistemas de monitoramento e inteligência artificial estão em execução, com foco na prevenção da violência e na pacificação de áreas sensíveis. A expressiva redução em Rondônia acompanha o desempenho da Região Norte, onde o estado de Roraima liderou com uma queda de 37,2% nos homicídios, enquanto Amapá e Pará registraram os maiores índices da região.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!