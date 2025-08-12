Governo conclui cerca de 84 km de pavimentação na Rodovia-370, no Cone Sul do estado

Publicada em 12/08/2025 às 08h44
O governo de Rondônia concluiu cerca de 84 quilômetros de pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) – um asfalto de alta resistência, com 10 centímetros de espessura, ideal para suportar o tráfego intenso de veículos pesados, como caminhões e carretas, na RO-370, conhecida como Rodovia do Boi. O trecho pavimentado se estende do município de Corumbiara até o Trevo da Pedra, ponto estratégico que dá acesso aos municípios de Parecis e Chupinguaia, no Cone Sul. A obra contemplou ainda 700 metros adicionais de pavimentação ligando a RO-370 ao distrito de Vitória da União, ampliando a malha viária pavimentada e melhorando o acesso para moradores e produtores.
Os serviços, executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), foram completos, incluindo limpeza, drenagem, terraplanagem, construção de galerias e duas pontes de concreto sobre os rios Omerê e Cabreúva. Também foram implantadas passagens de fauna e alguns trechos com terceiras faixas e sinalização horizontal e vertical. A obra contou com investimento de mais de R$ 300 milhões, em recursos próprio do governo de Rondônia.
Além de melhorar a mobilidade, a obra representa um avanço importante para a logística e um incentivo direto ao agronegócio – principal motor econômico da região. Com o novo pavimento, o escoamento da produção de carne, grãos (como milho e soja) e outros produtos agropecuários será mais rápido e seguro, reduzindo custos de transporte e fortalecendo a economia local.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a relevância estratégica da obra para o estado. “Esta entrega é mais do que a conclusão de um trecho rodoviário, é a abertura de novas oportunidades para o estado e vamos entregar concluída para a população no dia 15 de agosto. Estradas bem estruturadas representam agilidade no transporte, mais segurança para quem trafega e mais competitividade para os nossos produtores. Estamos investindo para que a nossa malha viária seja capaz de atender às demandas atuais e futuras do desenvolvimento econômico e social do estado.”
O diretor-geral do DER-RO, Eder André, enfatizou o cuidado técnico adotado na execução da obra. “A pavimentação com CBUQ de 10 centímetros de espessura, aliada às obras de drenagem, pontes e passagens de fauna, segue os mais altos padrões de engenharia. O objetivo é entregar uma rodovia que suporte o tráfego intenso, resista às condições climáticas e ofereça segurança e conforto aos usuários. É um investimento que se traduz em durabilidade e eficiência para toda a região.”
Com a conclusão da obra, a RO-370 consolida-se como um importante corredor de integração regional, fortalecendo o desenvolvimento econômico e social do Cone Sul de Rondônia.
