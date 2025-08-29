Governador Marcos Rocha assume presidência da Federação União Progressista e do União Brasil em Rondônia

Publicada em 29/08/2025 às 07h04
Porto Velho, RO – O governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, foi confirmado como novo presidente da Federação União Progressista e do União Brasil no estado. O anúncio ocorreu em vídeo divulgado pelo gestor junto ao presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, que formalizou a escolha e ressaltou a missão política atribuída ao chefe do Executivo rondoniense.
Logo no início, Rueda afirmou: “Estou aqui com o meu governador Marco Rocha, o grande governador que desenvolveu Rondônia como nunca”. Em seguida, comunicou a decisão: “Marco Rocha, hoje eu quero te dar a notícia de que você vai presidir a nossa federação, a União Progressista e também a União Brasil”. O dirigente nacional destacou que a tarefa inclui organizar a chapa das siglas em Rondônia. “Você tem um grande desafio lá em Rondônia, fazer a nossa chapa e continuar fazendo a Rondônia crescer”, declarou. Ele também mencionou aspectos de caráter religioso em sua fala: “Quem escolhe a nossa missão não somos nós. É Deus que escolhe por nós. É Ele que faz por nós”.
Marcos Rocha agradeceu e reafirmou o compromisso de conduzir o trabalho político. “Obrigado. Vamos trabalhar firme, fazer o estado de Rondônia crescer, fazer o nosso UP crescer e também a nossa União Brasil”, disse. Em outro momento, completou: “Juntos a gente constrói muito mais. Pode contar comigo. Vamos para cima”. Nas redes sociais, Rocha escreveu: “Assumir a presidência da Federação União Progressista e do União Brasil em Rondônia é mais uma responsabilidade que recebo com humildade e fé. Não buscamos cargos, buscamos servir, e é Deus quem nos dá a missão de cuidar do nosso povo”.
Durante o mesmo vídeo, foram inseridas narrações jornalísticas que relembraram dados da atual administração estadual, em paralelo às falas de Rueda e do governador. Esses trechos destacaram o fornecimento de mais de 4 milhões de refeições pelo programa Prato Fácil, a consolidação de Rondônia como uma das principais potências da cafeicultura brasileira, a conquista de dois troféus no Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal nas categorias de maior evolução e melhor desempenho, a inauguração do hospital regional de Guajará-Mirim com 50 leitos adultos e o índice de 5,6 pontos no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Esses elementos de narração não foram ditos por Antônio Rueda, mas incluídos como recursos de apoio audiovisual para contextualizar ações do governo de Rondônia.
Na parte final do vídeo, Rueda concluiu sua participação reforçando a necessidade de união e vigilância: “Nós precisamos estar vigilantes e prontos para disseminar a verdade”. Com a nomeação, Marcos Rocha passa a exercer a presidência da Federação União Progressista e do União Brasil em Rondônia, assumindo a responsabilidade de conduzir as articulações políticas das duas siglas no estado.
