Foragido do Acre é preso após perseguição em Porto Velho

Publicada em 10/08/2025 às 11h00
Um foragido da Justiça do Acre, procurado por roubo e corrupções, foi preso na madrugada deste sábado (9) em Porto Velho. O homem, que tinha um mandado de prisão com validade até 2043 e uma pena de 41 anos a cumprir, foi flagrado na contramão da Avenida Amazonas por uma equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar, liderada pelo sargento Halsey Clay.
Ao se deparar com a guarnição, o foragido tentou escapar, dando início a uma intensa perseguição pelas ruas da cidade. Ele acabou entrando em um beco, onde foi finalmente capturado pelas autoridades.
