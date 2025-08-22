AÇÃO

Fiscalização histórica do TCE-RO mobiliza 70 auditores para melhorar o atendimento da população e as condições de trabalho dos profissionais de saúde em Porto Velho

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) realizou nesta quinta-feira (21/8) uma ação inédita na saúde pública da capital.