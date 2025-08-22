Fiscalização histórica do TCE-RO mobiliza 70 auditores para melhorar o atendimento da população e as condições de trabalho dos profissionais de saúde em Porto Velho

Publicada em 22/08/2025 às 08h20
Ao todo, 70 auditores de controle externo foram mobilizados em uma megaoperação que impactou, simultaneamente, 28 unidades básicas de saúde (UBSs) de Porto Velho.
Mais do que números, a iniciativa tem um propósito claro: induzir melhorias no atendimento à população e nas condições de trabalho dos profissionais de saúde, que estão diariamente na linha de frente.
FISCALIZAR PARA TRANSFORMAR VIDAS
Na abertura da operação, o presidente do TCE-RO, conselheiro Wilber Coimbra, destacou que a fiscalização não se limita a apontar falhas, mas busca gerar esperança e dignidade social.
“Hoje é o dia de dar uma contribuição real aos que nos remuneram: o povo de Rondônia. Esta operação não é apenas fiscalização, é um gesto de devolver dignidade aos nossos irmãos”, destacou.
O TRABALHO EM EQUIPE FAZ A DIFERENÇA
O secretário-geral de Controle Externo, Marcus Cézar Filho, ressaltou que a mobilização só é possível graças à dedicação dos servidores e ao apoio da alta gestão. Ele ainda ressaltou as mudanças reais que a saúde pública está tendo, a partir da atuação do Tribunal de Contas.
“Hoje, as UBSs têm mais médicos, equipamentos modernos e, em breve, pediatras em todas as unidades. Isso é fruto do nosso trabalho em equipe, apoiado pela gestão”, comentou.
QUEM VIVE A REALIDADE DA SAÚDE
O impacto da operação aparece na fala de quem convive diariamente com o sistema.
Para o professor Josiel Rabelo de Souza, paciente da UBS Novo Engenho Velho, a fiscalização garante que o serviço chegue à população.
“O atendimento não é excelente, mas está sempre disponível. A fiscalização do Tribunal é fundamental, porque garante que esse serviço chegue a todos nós”, disse.
O servidor Rosinei Lemos, profissional da mesma unidade, também ressaltou o papel do TCE-RO: “A fiscalização é fundamental, porque acompanha e cobra do poder público o que precisa ser feito. Isso fortalece a comunidade, sem dúvida.”
O agente administrativo Solieuzo Oliveira, que atua em uma UBS da capital, reforçou a importância dessa presença próxima.
“É essencial essa parceria, esse apoio do Tribunal de Contas, de vir e conhecer de perto a realidade e o que os servidores precisam. Passa a ser a nossa voz, para que possamos prestar um serviço muito melhor aos munícipes”, revelou.
Já o aposentado Celso Figueira, paciente de uma unidade, avaliou os avanços recentes.
“Essa fiscalização é muito bem-vinda porque, assim, a gente se sente mais seguro quanto aos nossos direitos”, opinou.
E acrescentou: “Nessa unidade que frequento, melhorou consideravelmente o atendimento. Não vou dizer que é ótimo, dadas as condições do município, mas o atendimento é bom, sim.”
SALA DE SITUAÇÃO: MONITORAMENTO EM TEMPO REAL
Enquanto os auditores estavam em campo na fiscalização, conversando com pacientes, profissionais e gestores das unidades, um grupo de trabalho do TCE de Rondônia acompanhava cada etapa na chamada “sala de situação”.
De lá, os dados chegavam em tempo real, permitindo que a equipe técnica monitorasse os avanços, registrasse informações críticas e desse suporte imediato aos auditores de controle externo. Essa integração garantiu mais precisão, rapidez na análise e fortalecimento da ação de fiscalização.
PROBLEMAS NAS UBSs
Apesar dos avanços já conquistados, a fiscalização também revelou desafios importantes que ainda afetam o atendimento à população. Durante a operação, os auditores constataram três pontos críticos:
· Número insuficiente de agentes comunitários de saúde, o que prejudica o acompanhamento das famílias nas comunidades.
· Fragilidades no cuidado infantil, com deficiências em exames de imagem e outros procedimentos essenciais para diagnósticos precoces.
· Gestores sem formação adequada, comprometendo a organização das unidades e a qualidade do serviço prestado.
Segundo a equipe técnica do Tribunal, a ausência de gestores preparados impacta diretamente a eficiência das unidades, dificultando a adoção de boas práticas e a implementação das melhorias recomendadas.
PRÓXIMOS PASSOS
Com a coleta das informações, o corpo técnico do Tribunal de Contas vai elaborar um diagnóstico detalhado sobre o funcionamento das unidades. O relatório será entregue aos gestores municipais com recomendações práticas de melhoria. O acompanhamento será contínuo, para garantir que os avanços saiam do papel e cheguem à população.
A megaoperação reforça o compromisso do Tribunal: atuar com rigor técnico aliado à sensibilidade social, induzindo avanços na gestão da saúde pública e ampliando a proteção ao bem-estar dos cidadãos de Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!