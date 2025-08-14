Fera estreia levando invertida; Edwilson quer ser deputado; e Confúcio, Mosquini e Sílvia se destacam

Publicada em 14/08/2025 às 09h07
Os desafios do Brasil atual e a omissão da classe política
CARO LEITOR, a concentração de riqueza persiste. A saúde pública com problemas crônicos que não se resolvem. A desvalorização dos professores em todos os sentidos e a consequente desmotivação para o exercício profissional. Crianças sem creche. Os índices de educação estão cada vez piores. O aumento da criminalidade. Justiça morosa e pouco eficaz. Condições salariais miseráveis e baixo poder de compra da grande maioria da população. A lentidão da regularização fundiária. Habitação a preços exorbitantes para comprar ou alugar. O país sem água potável e saneamento básico. O transporte público sem qualidade. Passagens aéreas e terrestres caríssimas. Parque industrial atrasado e fraca industrialização. A falta de infraestrutura rural. A inexistência de uma modal rodoferroviário e hidroviário para escoar a produção de mercadorias. Esses são os desafios do Brasil atual, mas a direita e a extrema-direita seguem uma pauta contrária, não discutem os reais problemas do país, daí eu pergunto: quantos políticos se propõem a debater esses temas, propor e trabalhar por soluções? Infelizmente, pautas de costumes parecem ser bem mais urgentes que os reais problemas do país.
Desafios
O Brasil atual enfrenta desafios sociais específicos que precisam ser resolvidos para garantir um futuro com mais equidade social para todos os seus cidadãos. Neste caso, gerar oportunidades.
Dignidade
A falta de acesso a recursos básicos como emprego, alimentação, moradia, saúde, transporte, saneamento básico, atinge milhões de brasileiros. É preciso investir em políticas públicas do bem-estar social que garantam a segurança alimentar e a dignidade para todos.
Educação
Uma educação de qualidade é essencial para o desenvolvimento social e econômico do país. É preciso garantir o acesso à educação em todos os níveis, desde a educação infantil até o ensino superior.
Investir
Para se ter uma educação de qualidade, requer-se investir na formação profissional para melhorar os índices da educação, em especial, o domínio da língua materna, matemática e humanidades por parte do alunado.
Saúde
A saúde pública no Brasil enfrenta desafios como falta de estrutura, demora no atendimento e dificuldade de acesso a medicamentos. É fundamental investir em infraestrutura, tecnologia e recursos humanos para garantir um atendimento de qualidade para todos.
Segurança
A violência, especialmente nas grandes cidades, é uma preocupação constante nos quatro cantos do país. É preciso investir em segurança pública, com políticas públicas do bem-estar social que combatam o crime organizado e promovam a paz social.
Emprego
O desemprego e a informalidade no mercado de trabalho dificultam a vida de milhões de brasileiros. É preciso criar políticas que estimulem o crescimento econômico e a geração de empregos formais, além de garantir direitos trabalhistas para todos.
Infraestrutura
A falta de infraestrutura adequada em áreas como transporte, saneamento básico e energia afeta a qualidade de vida da população e prejudica o desenvolvimento econômico. Neste caso, requer-se ampliar os investimentos em infraestrutura do país, em especial, desenvolver um modal rodoferroviário e hidroviário para o país.
Silenciaram
Os leitores da extrema-direita silenciaram diante da medida do presidente dos EUA, Donald Trump (Republicanos), de punir com dez anos de prisão com cumprimento integral da pena para quem danificar estátua em Washington D.C. Daí eu pergunto aos “patriotas”: É justo condenar uma pessoa a 10 anos de prisão por danificar uma simples estátua?
Ditador
Falando em prisão, Débora do Baton não pegou 14 anos de prisão pela pichação com batom na estátua “A Justiça” posicionada em frente ao STF, mas, por outros três crimes. Daí eu pergunto novamente: Por que a militância da extrema-direita não reage e chama de ditador o presidente Donald Trump (Republicanos) dos EUA?
Ditadura
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) a deixar prisão domiciliar para exames médicos no sábado (16). A decisão atendeu a um pedido da defesa, que informou que o ex-presidente apresenta quadro de refluxo e soluços refratários e precisa se submeter a tratamento médico. Ditadura estranha essa em que o preso não desaparece, não é torturado e ainda consegue fazer pedidos e ser atendido pelo juiz.
Atuação
Entre os parlamentares federais de Rondônia, o senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes), o deputado federal Lúcio Mosquini (MDB-Jaru) e a deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná) se destacam na atuação parlamentar na implementação de políticas públicas em favor do desenvolvimento social e econômico do país, bem como de Rondônia.
Invertida
O deputado federal Rafael O Fera (Podemos-Ariquemes) chegou à Câmara dos Deputados levando invertida de seus colegas por conta de suas lorotas. Fera disse na Tribuna da Casa que abriu mão do auxílio do plano de saúde pago pela Casa de Leis. O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) pediu para Fera informar que “plano de saúde é esse pago pela casa”.
Lorotas
A Câmara dos Deputados não é a Câmara Municipal de Vereadores de Ariquemes para o deputado federal Rafael O Fera (Podemos-Ariquemes) - recém-empossado, ficar com lorotas na Tribuna da Casa de Leis em escala nacional. Não existe plano de saúde específico pago pela Casa de Leis para os deputados federais.
Auxílio
O que existe para os deputados federais em relação a auxílio saúde é adesão facultativa ao Pró-Saúde pelo parlamentar com coparticipação de 25% sobre as despesas médicas para ele e seus dependentes. Além do pedido de reembolso com despesas médicas realizadas na rede privada com limite de R$ 135,4 mil por nota (valor ajustado em 2021).
Praça
Ontem (13), o governador Coronel Marcos Rocha (UB-Porto Velho) entregou uma moderna praça no Distrito de Vista Alegre do Abunã com investimento de 100% do Governo de Rondônia. A praça conta com quadra de grama sintética, playground para crianças, quadra poliesportiva, academia ao ar livre e passeio público.
Raduan
Não passou despercebida a participação do presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Raduan Miguel, na solenidade de entrega da praça no Distrito de Vista Alegre do Abunã. Raduan participou da solenidade para anunciar a instalação de um Fórum Digital e um Cartório na localidade.
Nota
A nota de corte passará de 7,4 mil votos para deputado estadual nas eleições do próximo ano. Os partidos Avante, Podemos, PSDB e o PRTB oferecem as melhores condições aos pré-candidatos que calculam ter a média de 7 a 9 mil votos para concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa. Essa projeção leva em consideração os resultados eleitorais das eleições de 2022. Vale salientar que diferentemente das outras legendas, o PTRB não conta com acesso ao FEFC.
Proeza
O ex-vereador Edwilson Negreiros (PSDB-Porto Velho) confirmou à coluna a pré-disposição de disputar a eleição para o cargo eletivo de deputado estadual nas eleições do próximo ano. Edwilson deseja repetir a proeza de Ramiro Negreiros, que foi vereador em Porto Velho e conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa.
Emdur
A Câmara Municipal de Porto Velho (CMPV) conta com vereadores que ocuparam a presidência da EMDUR. Neste caso, estamos falando dos vereadores Dr. Breno Mendes (Avante-Porto Velho) e Thiago Tezzari (PSDB-Porto Velho).
COSIP I
Em sessão extraordinária ontem (13), depois da explicação dos vereadores Dr. Breno Mendes (Avante-Porto Velho) e Thiago Tezzari (PSDB-Porto Velho), o plenário da CMPV, aprovou alterações na lei da COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, enviada pelo Poder Executivo municipal.
COSIP II
A nova redação da lei da COSIP inclui a permissão de instalar câmeras de vigilância sem alterar valores da taxa de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Para quem não sabe, essa taxa cobrada na conta de energia garante o custeio da iluminação pública, incluindo energia, manutenção, expansão e modernização do sistema.
Atualizações
Recentemente, houve atualizações na legislação da COSIP em alguns municípios brasileiros para adequar-se às mudanças trazidas pela Reforma Tributária, ampliando o uso de recursos para modernização, expansão, vigilância e monitoramento dos sistemas de iluminação. Porto Velho segue o fluxo.
Inusitado
Em vídeo inusitado, o vereador Zé Paroca (Avante-Porto Velho), fantasiado de mulher grávida, chamou atenção para a campanha do mutirão do DIU no sentido de evitar gravidez precoce ou indesejada. Vale a pena conferir a postagem nas redes sociais do vereador.
Sério
Falando sério, o governo tem a responsabilidade de formular e implementar políticas públicas do bem-estar social eficazes para enfrentar os problemas reais do país. A sociedade civil também tem um papel importante a desempenhar, participando ativamente na discussão e cobrando da classe política soluções e resultados para os problemas crônicos que afetam o país.
