Ezequiel Neiva destina R$ 300 mil para reforma de quadra de grama sintética em Vale do Anari

Publicada em 27/08/2025 às 13h40
Espaço de entretenimento no município será reformado para a população (Foto: Alexandre Almeida | Secom ALE/RO)
O município de Vale do Anari será contemplado com a reforma completa da quadra de grama sintética, resultado da articulação do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), que garantiu o repasse de R$ 300 mil à Prefeitura Municipal, sob a gestão do prefeito Cleone Lima (MDB).
A obra será realizada em duas etapas e tem como objetivo fortalecer o esporte e ampliar as opções de lazer para a população. A primeira etapa contempla a troca integral do gramado sintético, cobertura com tela e pintura geral do espaço. Já na segunda fase, serão instalados alambrado e arquibancada, oferecendo mais conforto e segurança aos usuários.
“É um recurso importante para reformarmos por completo a quadra de grama sintética do município. Vamos trocar todo o gramado, cobrir com tela, fazer a pintura geral. É um espaço de entretenimento para os jovens e para todos que gostam de praticar esporte”, destacou o deputado Ezequiel Neiva.
A ação tem sido comemorada por lideranças locais. Para o vereador Romildo Lemos (PP), o trabalho do parlamentar tem contribuído em várias frentes no município. “São diversas ações na agricultura e em infraestrutura, e o deputado abre espaço para investir também no esporte em nosso município”, disse o vereador.
O ex-prefeito Anildo Alberton também agradeceu o investimento, ressaltando a importância da iniciativa. “Já fazia tempo que vínhamos buscando esse apoio para garantir essa reforma, e agora conseguimos. Agradeço ao deputado Ezequiel Neiva por garantir esse recurso tão necessário”, destacou.
O vice-prefeito João Cumprido reforçou o impacto da obra para a comunidade. “Esse campo sintético é um dos espaços mais utilizados em nosso município. Esse investimento vai ajudar bastante, e a população certamente vai agradecer”, encerrou.
