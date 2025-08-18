Eyder Brasil idealiza 1º Congresso Internacional das Comissões de Seguranças das Assembleias Legislativas

Publicada em 18/08/2025 às 10h54
O deputado estadual Eyder Brasil, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Rondônia, é o idealizador do 1º Congresso Internacional de Segurança de Fronteira das Assembleias Legislativas, em parceria com o deputado Elizeu Nascimento (PL-MT).
Segundo Eyder Brasil, a proposta surgiu da necessidade de integrar esforços e compartilhar estratégias de combate ao crime organizado e de proteção das comunidades fronteiriças. “A segurança nas regiões de fronteira não é apenas um desafio local, mas uma questão de interesse nacional. Precisamos unir forças para combater o tráfico de drogas, de pessoas e o avanço das organizações criminosas”, destacou.
O deputado Elizeu Nascimento, anfitrião do congresso, agradeceu a parceria e ressaltou a importância da iniciativa. “Esse evento é histórico para Mato Grosso e para todo o país. Ter o deputado Eyder Brasil como coidealizador reforça o compromisso de Rondônia e de nossa região na busca por soluções conjuntas”, afirmou.
A programação incluirá debates sobre o papel das Assembleias Legislativas na segurança pública, a proteção de grupos vulneráveis, questões ambientais, o enfrentamento ao tráfico e à violência nas fronteiras e a integração entre forças policiais.
O evento será realizado no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá (MT), nos dias 17 e 18 de setembro de 2025, e reunirá representantes do Judiciário, do Ministério Público, das forças de segurança, além de autoridades políticas do Brasil e do exterior.
Foto: Joseandra Reis | Assessoria parlamentar
