Estrada dos Periquitos recebe revitalização da iluminação após série de furtos

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), intensifica os trabalhos no combate aos furtos de fiação em várias regiões da cidade, a fim de inibir a atuação de criminosos que prejudicam o funcionamento e causam graves prejuízos aos moradores.
De acordo com os dados apresentados pela Emdur, mesmo com as constantes denúncias e fiscalizações, desde o início de março, por exemplo, foram registrados 13 furtos na Estrada dos Periquitos, zona Leste da capital, prejudicando principalmente a vida dos moradores dos bairros Ulisses Guimarães, Marcos Freire e Ronaldo Aragão.
Como parte das medidas contínuas de enfrentamento a essa situação, a Emdur vem atuando para restabelecer o sistema de iluminação no trecho afetado, priorizando a segurança e o bem-estar da comunidade. Na região, foram 33 luminárias restabelecidas, principalmente no trecho da pista de caminhada que foi revitalizado.
Segundo ainda a Emdur, foi feito um novo modelo de braços instalados. Essa adaptação traz mais resistência contra ações criminosas e prolonga a durabilidade do sistema, dificultando atos criminosos. Para o presidente da Emdur, Bruno Holanda, a Prefeitura segue realizando o planejamento das ações e no combate aos furtos.
“A Prefeitura segue com as ações em vários cantos da cidade e o trabalho agora foi realizado na Estrada dos Periquitos, onde temos registros de furtos desde o dia 5 de março. A nossa equipe atua no combate aos furtos, mas também proporciona qualidade de vida aos moradores. Por isso pedimos também a contribuição da população para que denunciem os furtos”, finaliza o presidente.
OPERAÇÃO FIO DESENCAPADO
Em julho de 2025, a Emdur, em parceria com a Polícia Militar, deflagrou a operação “Fio Desencapado”, resultando em quatro prisões em flagrante e na recuperação de luminárias furtadas. Também foi realizada a instalação de sensores de monitoramento em trechos críticos, garantindo a manutenção eficiente de 380 pontos de iluminação.
Entre 2021 e 2022, os furtos de fiação elétrica na cidade geraram prejuízos médios estimados pela Emdur em R$ 2 milhões, com mais de 12 mil metros de cabos furtados, além de transformadores e postes danificados.
A administração municipal reforça o pedido de colaboração da população para combater esse tipo de criminalidade. Denúncias podem ser feitas via WhatsApp da Emdur pelo número 99224-0676 ou diretamente à Polícia Militar, por meio do 190. Sua pronta comunicação é essencial para preservar o patrimônio público e garantir a segurança de todos.
