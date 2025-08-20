Entenda como funciona o sinal que permite conversão mesmo com semáforo vermelho

Publicada em 20/08/2025 às 10h37
Regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Direita Livre é uma sinalização que permite ao condutor realizar conversão à direita em cruzamentos, mesmo quando o semáforo estiver vermelho.
O sistema começou a ser implantado em movimentados cruzamentos de Porto Velho, por meio de placas específicas, com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos e tornar o tráfego mais ágil e intuitivo.
Para utilizar corretamente a Direita Livre, o motorista deve respeitar a preferência dos pedestres, sinalizar a manobra com a seta e estar atento ao movimento da via.
Segundo o secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), Iremar Lima, a conversão só é permitida quando houver sinalização instalada no local. Nesses pontos autorizados pela Prefeitura, o condutor pode virar à direita com o sinal vermelho sem risco de punição ou multa.
É um método que gera muita fluidez. Nas cidades onde já foi implantada a direita livre, não houve filas de espera. É uma sinalização nova em Porto Velho e é fundamental que os condutores aprendam a utilizá-la. Onde houver placa indicativa de Direita Livre, mesmo que o semáforo esteja vermelho, a conversão pode ser feita sem problema nenhum”, explicou o secretário.
O novo modelo de sinalização já está em vigor em cruzamentos como o das avenidas Calama e Guaporé, e outros pontos devem ser incluídos gradativamente.
Com a iniciativa, a Prefeitura de Porto Velho busca modernizar o trânsito da capital e alinhar a cidade às normas mais atuais de mobilidade, já adotadas em diversos locais do Brasil e do mundo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!