Em nova etapa, avenida Calama recebe meio-fio e sarjeta

Depois de concluir a pavimentação da avenida Calama, no bairro Lagoa Azul, localizada na zona Leste da capital, a Prefeitura de Porto Velho iniciou nesta semana o trabalho de colocação de meio-fio, em um trecho da via, e também iniciou a construção de sarjetas para conservação da malha asfáltica. O serviço é executado por uma empresa terceirizada e fiscalizo pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).
“É uma obra que já tínhamos feito cinco tapa-buracos, já tínhamos gastado várias vezes com massa asfáltica e os buracos não paravam de aparecer, pois a base não era boa. Chegamos aqui a cavar 1,30 metros de profundidade para que pudesse ser feita uma base para receber o asfalto. A nossa intenção agora é que, pelo menos, nos próximos dois anos, não precisemos fazer manutenção na via”, disse o secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede.
Trabalho na avenida Calama faz parte de um planejamento estratégico da atual gestão
O secretário ressalta ainda que esse trabalho na avenida Calama faz parte de um planejamento estratégico da atual gestão, que visa recuperar vias urbanas em diferentes regiões da cidade, priorizando locais com histórico de problemas antigos. Em especial nesse trecho que há muito tempo apresentava problemas estruturais e gerava transtornos aos moradores e agora passa por uma reestruturação completa.
Após a remoção do barro inadequado, foi realizada a recomposição da base com materiais adequados, que garantem maior estabilidade e suporte à nova camada de asfalto. Na sequência, foi executada a terraplanagem do trecho, nivelando o solo para a aplicação da imprimação, uma camada de preparação essencial antes da chegada do asfalto.
Segundo a Seinfra a implantação de estruturas de drenagem superficial, como sarjeta e meio-fio, é fundamental para direcionar corretamente o fluxo da água, prevenindo alagamentos e protegendo o pavimento da avenida Calama. E aproveitando o trabalho na região, a secretaria também realiza a obra de drenagem e alargamento do canal para que, no período chuvoso, possa diminuir o problema das alagações.
“A conclusão desse trecho deve ser feita pelos próximos dez dias, porque agora já está bem no finalzinho. A partir de então, a gente vai para um outro trecho da Calama, bem maior do que esse, para que possamos fazer o mesmo trabalho. Esse é um trabalho eficaz e que vai fazer toda a diferença para o dia a dia da população”, finaliza o secretário.
A Prefeitura de Porto Velho segue com ações simultâneas em diversos bairros, reforçando o compromisso de levar melhorias e principalmente qualidade de vida aos moradores por meio de serviços de infraestrutura urbana. As obras proporcionarão mais conforto para condutores e também moradores que circulam pela região.A
