OPINIÃO

Em nome de Bolsonaro, Marcos Rogério cobra que Lula se sujeite a chantagens de Donald Trump

Ao criticar Lula por não negociar diretamente com Trump, senador de Rondônia ignora que o tarifaço de 50% imposto pelos EUA está condicionado a exigências que incluem interferência no Judiciário brasileiro e proteção a Bolsonaro