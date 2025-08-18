Economia criativa e cultura no desenvolvimento de novas tecnologias são debatidas pelo governo de RO em evento

Publicada em 18/08/2025 às 16h25
Rondônia esteve representada no Rio Innovation Week 2025, realizado entre os dias 12 e 15 de agosto, no Rio de Janeiro. O evento, considerado a maior conferência de tecnologia e inovação da América Latina, reuniu líderes, empreendedores, investidores e representantes do poder público para debater tendências e oportunidades do setor.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a presença do estado no evento mostra a força e o potencial da região. “O governo do estado segue trabalhando para levar as experiências de Rondônia e contribuir ativamente na construção de políticas culturais e de inovação em nível nacional”, salientou.
O titular da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura e Lazer (Sejucel), Paulo Higo, participou como palestrante em um dos painéis do encontro, a convite da Secretaria de Estado da Cultura do Rio de Janeiro. Durante a mesa, foram discutidos os impactos da economia criativa e da cultura no desenvolvimento de novas tecnologias, além da importância da integração entre os estados brasileiros nesse processo.
Evento reuniu líderes, empreendedores, investidores e representantes do poder público
De acordo com a secretária de Estado da Cultura do Rio de Janeiro e presidente do Fórum Nacional de Cultura, Danielle Barros, o encontro fortaleceu o diálogo cultural e tecnológico no país. “O Rio Innovation Week é um espaço fundamental para trocas de experiências. Tivemos a oportunidade de mostrar como cultura, inovação e economia criativa caminham juntas, promovendo intercâmbio entre estados, como Rio de Janeiro, Rondônia e Paraná. Esse diálogo revela a riqueza e a diversidade cultural do Brasil, além de apontar caminhos para um futuro mais integrado e inovador”, destacou.
O secretário da Sejucel, que ocupa a vice-presidência do Fórum Nacional de Cultura, ressaltou a importância da participação de Rondônia e da Região Norte no evento. “Foi uma honra representar não apenas Rondônia, mas toda a Região Norte em um espaço de tanta relevância. Nosso estado tem mostrado que a cultura e a inovação podem andar juntas, fortalecendo nossa identidade e gerando novas oportunidades para a juventude e para a economia criativa. Levar a voz da Amazônia ao Rio Innovation Week é reafirmar que temos muito a contribuir para o futuro do Brasil.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!