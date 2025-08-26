Dr. Fernando Máximo destaca que Comissão autoriza transposição de 24 servidores do ex-território de Rondônia para a União
26/08/2025
 A Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima publicou em 25 de agosto uma nova portaria que assegura a transposição de 24 servidores vinculados ao ex-território de Rondônia para o quadro da União.

O deputado federal Dr. Fernando Máximo destacou a medida como resultado de mobilização em torno do tema.

“Essa conquista representa um ato de justiça para esses servidores, mas a luta pela transposição ainda continua, especialmente com a necessária aprovação da PEC 47/2023. Conte comigo nessa luta”, afirmou.

