Dr. Fernando Máximo destaca que Comissão autoriza transposição de 24 servidores do ex-território de Rondônia para a União

Por RondôniaDinâmica
Publicada em 26/08/2025 às 15h49
Publicada em 26/08/2025 às 15h49
A Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima publicou em 25 de agosto uma nova portaria que assegura a transposição de 24 servidores vinculados ao ex-território de Rondônia para o quadro da União.
O deputado federal Dr. Fernando Máximo destacou a medida como resultado de mobilização em torno do tema.
“Essa conquista representa um ato de justiça para esses servidores, mas a luta pela transposição ainda continua, especialmente com a necessária aprovação da PEC 47/2023. Conte comigo nessa luta”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!