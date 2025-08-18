Distrito de Nova Dimensão, em Nova Mamoré, recebe trator e grade aradora com investimento de Ezequiel Neiva

Publicada em 18/08/2025 às 11h42
Produtores rurais agradeceram o apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Gustavo Nobre)
A Associação dos Produtores Rurais Novo Horizonte (Asprunh), localizada na Linha 29-B, foi contemplada com a entrega de um trator agrícola de 110 cavalos de potência e uma grade aradora de 18 discos no distrito de Nova Dimensão, em Nova Mamoré.
Os equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e fomentar a produção rural no município.
O presidente da Asprunh, Lucas Nathan Ferreira Bispo, comemorou a conquista. “Agradecer o deputado Ezequiel Neiva que destinou para a gente um trator de 110 cv que hoje vai ajudar demais a agricultura familiar. Antes dele era difícil conseguir uma hora máquina para gradear um pedaço de terra, e a partir de agora não teremos mais esse problema”, destacou.
Autor do pedido e representando a comunidade da Linha 29-B, o vereador Jair da 29 (PL) ressaltou os impactos positivos da entrega. “Esses equipamentos farão a diferença aos produtores que tanto precisam para sua produção. É uma grande parceria com o deputado Ezequiel Neiva”, afirmou.
A entrega contou com a presença de autoridades locais, vereadores e representantes da comunidade. O vereador Adalto Ferreira (União Brasil) enfatizou a importância do investimento. “Recebemos mais um implemento com o investimento do deputado estadual Ezequiel Neiva. Um trator, mais uma grade aradora e outros equipamentos que ainda virão. Isso impulsiona a produção agrícola e a reforma de pastagens”, disse.
O vereador Toinho Barroso (União Brasil) reforçou o compromisso do parlamentar com o município. “É um deputado que sempre tem olhado com carinho para a população de Nova Mamoré. Só temos a agradecer o trabalho que faz a diferença”, declarou.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) também esteve presente e destacou o trabalho do parlamentar. “O deputado estadual Ezequiel Neiva é o parlamentar da agricultura familiar em Rondônia. Prova disso foi em Nova Mamoré com mais uma entrega que fortalece a produção agrícola do estado”, pontuou.
O secretário municipal de Agricultura, Abílio Baiano, também agradeceu a iniciativa. “Um implemento que vai trazer mais condições de trabalho para que os produtores possam produzir cada vez mais. Agradecimento ao deputado e ao prefeito Marcélio Brasileiro por essa conquista para Nova Mamoré”, disse.
Durante a entrega, o deputado Ezequiel Neiva reafirmou seu compromisso com os produtores rurais. “Um trator moderno, com força e tecnologia, que vai facilitar o gradeamento e preparo da terra, aumentando a produção local. Era um compromisso nosso com a associação e hoje estamos aqui cumprindo essa missão. Já substituímos pontes nessa linha e agora chegou a hora de presentear os produtores com este reforço”, afirmou.
Esta é a segunda entrega de trator realizada por Ezequiel Neiva em Nova Mamoré. A primeira foi destinada aos produtores da Asprol, na Linha 25 Louca, no distrito de Nova Dimensão, também beneficiados com um trator agrícola traçado.
Foto: Gustavo Nobre
Comentários
Seja o primeiro a comentar!