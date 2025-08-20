Diagnóstico socioeconômico e ambiental é realizado pelo governo de RO nas comunidades indígenas do estado

Publicada em 20/08/2025 às 16h09
Um levantamento socioambiental e econômico inédito está sendo realizado pelo governo de Rondônia nas comunidades indígenas do estado. As ações são conduzidas pela Superintendência Estadual dos Indígenas (SI) e visa levantar os dados das comunidades criando uma base de informações precisas para subsidiar políticas públicas em áreas como educação, saúde, saneamento básico e habitação. No período de 28 de julho a 9 de agosto, dois territórios já foram visitados: Terra Indígena Roosevelt (28/7 a 2/8) e Terra Indígena Sete de Setembro (4 a 9/8). Entre os dias 18 e 22 de agosto, a equipe está em atuação na T.I. Rio Branco.
Segundo a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), existem cerca de 170 comunidades distribuídas em 22 terras indígenas, que serão abrangidas pelo levantamento. O projeto busca atuar junto às comunidades indígenas do estado de Rondônia, aplicando questionários para possibilitar a criação de um banco de dados com mapas, relatórios e arquivos vetoriais para quantificar as famílias existentes e quais as principais necessidades das comunidades em seus territórios. O objetivo é fortalecer mecanismos de apoio às populações indígenas, facilitando o acesso às políticas públicas e garantindo que suas principais demandas sejam atendidas, em consonância com as esferas estadual, municipal e federal.
A partir do resultado do diagnóstico, a Superintendência Estadual dos Indígenas objetiva, em parceria com diversas entidades governamentais e não governamentais, elaborar planos de ação que atendam às necessidades das famílias, conforme previsto pela lei de criação da SI, n° 1.180, de 14 de março de 2023.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o projeto representa um avanço histórico na formulação e no acompanhamento de políticas públicas para as comunidades indígenas do estado. “Ao visitar os territórios indígenas, ouvir diretamente as comunidades e levantar dados precisos, o governo do estado promove um desenvolvimento sustentável, que respeita e valoriza a diversidade cultural de Rondônia”, ressaltou.
LEVANTAMENTO
Na primeira etapa, cerca de 15 povos indígenas participaram do diagnóstico. Ainda este ano serão realizadas mais duas etapas do projeto para alcançar os demais territórios indígenas do estado.
Os servidores responsáveis pelo levantamento receberam capacitação e formação de abordagens que respeitam a diversidade cultural de cada povo e o manuseio de ferramentas digitais.
Segundo o superintendente da SI, Gasodá Suruí, o diagnóstico é fundamental para entender as necessidades reais das comunidades e planejar ações que promovam inclusão e valorização cultural. “Este levantamento nos permite entrar em contato direto com os povos indígenas, compreender suas demandas e criar políticas públicas que respeitem sua diversidade e fortaleçam seu desenvolvimento sustentável”, destacou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!