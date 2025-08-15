Dia D de vacinação contra o Sarampo em Jaru acontece neste sábado (16)

Publicada em 15/08/2025 às 08h22
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, promove no sábado, 16, o Dia D de vacinação contra o Sarampo. A ação acontecerá nos centros de saúde Carlos Chagas, localizado no Setor 05, e no Ruth de Souza, no Setor 07, no período das 8h até as 17h.
O público alvo da campanha são pessoas com idade entre 06 meses e 59 anos. A vacinação é a principal forma de prevenção contra o sarampo, provocado pelo vírus Measles Morbillivirus, que se espalha pelo ar por meio de gotículas expelidas na tosse, espirro, fala ou respiração de pessoas infectadas. A doença pode levar a complicações graves e até à morte.
Além da imunização contra o sarampo, todas as vacinas que compõem a carteira vacinal estarão disponíveis à população.
