Deputados estaduais aprovam crédito adicional para o Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária

Publicada em 29/08/2025 às 08h10
O Fundat é destinado ao atendimento de despesas com a modernização tecnológica, reaparelhamento e fortalecimento da capacidade normativa (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
O Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária (Fundat) terá um crédito adicional especial por anulação de até R$ 3.500.000,00. O Projeto de Lei 950/2025 foi apresentado à Assembleia Legislativa de Rondônia pelo Poder Executivo, sendo aprovado pelos deputados estaduais.
O Fundat foi criado no governo Confúcio Moura e o objetivo na Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia (Sefin), e é destinado ao atendimento de despesas com a modernização tecnológica, reaparelhamento e fortalecimento da capacidade normativa, gerencial e operacional de suas unidades administrativas.
Foto: Thyago Lorentz
