Deputado Jean Mendonça destaca sucesso da 8ª edição da FICOP 2025 em Pimenta Bueno

Publicada em 12/08/2025 às 13h40
A 8ª Feira Industrial e Comercial de Pimenta Bueno e Região (FICOP), realizada entre 7 e 9 de agosto de 2025, foi além de um evento de negócios e entretenimento e consolidou-se como um importante espaço de incentivo e apoio para o desenvolvimento econômico e social de Pimenta Bueno e municípios vizinhos. Promovida pela Associação Empresarial (ACIPB) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a feira foi celebrada pelo deputado Jean Mendonça e demais autoridades como um marco na história empreendedora da região. O secretário chefe da Casa Civil, Elias Rezende, representou o governador Coronel Marcos Rocha no evento.
O sucesso da edição histórica, que reuniu mais de 200 expositores sob o tema "Mais Parcerias, Mais Oportunidades", contou com um investimento de diferentes parceiros. O deputado Jean Mendonça viabilizou R$ 450 mil via emenda parlamentar, recurso fundamental para a estruturação dos três dias de evento na Praça dos Pioneiros. Além disso, a FICOP teve o apoio de um amplo leque de instituições, incluindo Governo do Estado (por meio de secretarias como Seas, SEDEC e SEJUCEL), Assembleia Legislativa, entidades financeiras (SICOOB CREDIP, Banco do Povo), agências de fomento (FIERO, SEBRAE, CONDER, FIDER) e a Prefeitura Municipal. "A FICOP ganhou relevância social e econômica que ultrapassa as fronteiras do município, fortalecendo negócios e gerando empregos para a nossa gente", afirmou o deputado Jean Mendonça, destacando a união de forças como chave para o êxito.
A feira funcionou como uma vitrine dinâmica do potencial inovador local. Grandes lançamentos, como a moto elétrica apresentada pela Ciclo Cairu, dividiram espaço com pequenos empreendedores iniciantes, todos recebidos por um público maciço. Para Edmar Cosmo, presidente da ACIPB e CDL, a FICOP "se tornou um símbolo da capacidade empreendedora da nossa gente", evidenciando a diversidade e a força do setor produtivo regional. A movimentada praça de alimentação, comandada por empresários do município e região, foi outro exemplo concreto de geração de oportunidade durante o evento.
A dimensão social do evento foi reforçada pela presença do Governo do Estado. A Seas, comandada pela primeira-dama Luana Rocha, levou o Programa Rondônia Cidadã, oferecendo serviços essenciais de saúde, assistência social e atividades para famílias. A secretária ressaltou o compromisso do governador Marcos Rocha em estar próximo a todos os segmentos e elogiou Pimenta Bueno. "É um exemplo de empreendedorismo e união em torno do desenvolvimento local e da geração de emprego e renda".
Além dos negócios e serviços, a FICOP ofereceu uma programação cultural e de lazer, com destaque para o show do Padre Fábio de Melo e atrações como a roda gigante, que encantaram o público. Para os organizadores, mais do que o brilho momentâneo, a 8ª edição da FICOP deixa um legado de que feira é um instrumento indispensável para impulsionar a economia, integrar poder público e iniciativa privada, gerar empregos, atrair investimentos e colocar Pimenta Bueno e região em um patamar cada vez mais destacado no cenário econômico de Rondônia. “O evento provou, mais uma vez, ser um investimento estratégico no desenvolvimento da região", reconheceu o presidente Edmar cosmo.
