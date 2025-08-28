Deputado Estadual Luizinho Goebel homenageia Ciclo Cairu pelos 40 anos de contribuição ao desenvolvimento de Rondônia

Publicada em 28/08/2025 às 09h59
O deputado estadual Luizinho Goebel concedeu Voto de Louvor à empresa Ciclo Cairu, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento econômico e social de Rondônia. A homenagem celebra a trajetória da maior indústria de bicicletas da América Latina, que completa 40 anos de fundação no próximo dia 20 de agosto.
A Ciclo Cairu nasceu em 1985, a partir de uma pequena bicicletaria fundada pelos irmãos Eugênio e Euflávio Odilon Ribeiro, no interior de Rondônia. O negócio, que começou de forma simples, cresceu até se transformar em um dos maiores conglomerados industriais do Brasil, levando o nome do estado para o cenário nacional e internacional.
Atualmente, a empresa gera mais de 2 mil empregos diretos, injetando aproximadamente R$ 5 milhões por mês na economia local, apenas com a folha de pagamento. Com sede na Amazônia Brasileira, a Ciclo Cairu tornou-se referência em qualidade e inovação, consolidando Rondônia como polo industrial no setor de bicicletas.
As comemorações dos 40 anos da companhia foram marcadas por quatro dias de eventos em Pimenta Bueno, cidade onde está localizada a sede da empresa. A programação incluiu um espetáculo de manobras radicais com bicicletas e motocicletas, além de um grande churrasco comunitário, que serviu cerca de seis toneladas de carne, provenientes de 40 bois no rolete. Todas as atividades foram abertas ao público da região, reforçando o vínculo da indústria com a comunidade local.
Com esta homenagem, o deputado Luizinho Goebel destacou a importância da Ciclo Cairu como exemplo de empreendedorismo e desenvolvimento sustentável, que impulsiona a economia rondoniense e fortalece a geração de emprego e renda.
