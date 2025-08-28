RECONHECIMENTO

Deputado Estadual Luizinho Goebel homenageia Ciclo Cairu pelos 40 anos de contribuição ao desenvolvimento de Rondônia

A Ciclo Cairu nasceu em 1985, a partir de uma pequena bicicletaria fundada pelos irmãos Eugênio e Euflávio Odilon Ribeiro, no interior de Rondônia