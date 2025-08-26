Deputado Edevaldo Neves requer revisão do Auxílio-Alimentação para servidores Socioeducativos

Publicada em 26/08/2025 às 08h10
Na última sessão da Assembleia Legislativa, o Deputado Edevaldo Neves (PRD) protocolou um requerimento ao Governador do Estado, à Casa Civil e à Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (FEASE), solicitando a revisão do valor do auxílio-alimentação destinado aos servidores da carreira socioeducativa.
O requerimento visa à atualização do valor do auxílio-alimentação, considerando a defasagem frente ao aumento do custo de vida nos últimos anos.
De acordo com o parlamentar, a revisão é necessária para garantir condições dignas para o exercício das funções públicas e valorizar a carreira socioeducativa, que desempenha um papel crucial na política pública de atendimento a adolescentes em situação de conflito com a lei.
Edevaldo Neves destaca que a medida não só contribuirá para a motivação da categoria, mas também fortalecerá a prestação de um atendimento mais eficiente, seguro e humanizado aos jovens atendidos pelos programas socioeducativos.
“É fundamental que os servidores que desempenham essa função tão importante recebam um auxílio compatível com suas necessidades. A revisão do valor do auxílio-alimentação é uma medida que valoriza o serviço público e fortalece o trabalho da FEASE”, afirmou o Deputado.
Ao final do requerimento, o deputado solicitou o apoio de seus pares para o encaminhamento da proposta, destacando a relevância do pleito para a melhoria das condições de trabalho e a qualidade do atendimento prestado pelos servidores socioeducativos.
O requerimento será discutido nas próximas sessões, e espera-se que a demanda seja atendida com urgência para garantir uma política pública mais justa e eficiente para os profissionais da área.
