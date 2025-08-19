CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

De vendedora de espetinho a pizzaiola, concluinte do Vencer já planeja fazer novo curso para avançar no empreendedorismo

Desta vez foram contemplados alunos dos cursos de Cabeleireiro (17), Pizzaiolo (11), Maquiador (13), Operador de Computador (11), Manicure e Pedicure (7) e Assistente Financeiro (13)