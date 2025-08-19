De vendedora de espetinho a pizzaiola, concluinte do Vencer já planeja fazer novo curso para avançar no empreendedorismo

Publicada em 19/08/2025 às 16h23
Em mais uma cerimônia realizada na segunda-feira (18), em Porto Velho, o governo de Rondônia entregou, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), certificados para 72 concluintes de 6 cursos profissionalizantes do programa Vencer, na Capital. Desta vez foram contemplados alunos dos cursos de Cabeleireiro (17), Pizzaiolo (11), Maquiador (13), Operador de Computador (11), Manicure e Pedicure (7) e Assistente Financeiro (13).
A concluinte do curso de pizzaiolo, Rosimeire Santos, disse que trabalhava vendendo espetinho, mas que agora inseriu no cardápio a pizza com tudo preparado por ela. “Antes eu comprava o disco. Mas agora eu faço a massa e monto a pizza. E além da massa da pizza, aprendi fazer massa para macarrão, esfiha, calzone e outros”, comentou animada, adiantando que já pensa em fazer inscrição para outro curso do Vencer. “Eu me desdobrei para fazer o curso de pizzaiolo, mas venci e agora já penso em outro”, destacou.
A próxima etapa para os 72 concluintes será receber o kit profissional com todas as ferramentas necessárias para trabalhar na área escolhida. Além do kit profissional, os participantes recebem o material didático e auxílio financeiro mensal de R$ 200, durante um ano.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa impulsiona a capacitação profissional, de forma gratuita para jovens e adultos, fortalecendo o ingresso no mercado de trabalho.
INSCRIÇÕES ABERTAS
As inscrições para a etapa 2025 seguem até o próximo dia 31 de agosto, para mais de 2.130 vagas remanescentes em 20 cursos nas áreas de Energia, Alimentos e Bebidas, Vestuário, Tecnologia da Informação, Automotiva, Refrigeração e Climatização, Gestão, Comércio, Turismo, Gastronomia, Moda e Beleza. Outras 870 vagas já foram preenchidas, totalizando 3 mil distribuídas por 32 cursos.
Os cursos contemplam 20 municípios, 10 a mais que na edição de 2024, que são: Porto Velho, Candeias do Jamari, Ariquemes, Buritis, Jaru, Machadinho d’Oeste, Ouro Preto d’Oeste, Mirante da Serra, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhena, Colorado do Oeste, Rolim de Moura, Alta Floresta d’Oeste, São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé, Guajará-Mirim e Nova Mamoré.
Lançado em 2024, o programa estadual teve 6.910 inscrições, das quais 2.906 tiveram a matrícula confirmada. Desse total, 1.853 concluíram o curso e 1.279 já receberam o kit.CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
De vendedora de espetinho a pizzaiola, concluinte do Vencer já planeja fazer novo curso para avançar no empreendedorismo
19 de agosto de 2025 | Governo do Estado de Rondônia
Desta vez foram contemplados alunos dos cursos de Cabeleireiro (17), Pizzaiolo (11), Maquiador (13), Operador de Computador (11), Manicure e Pedicure (7) e Assistente Financeiro (13)
Em mais uma cerimônia realizada na segunda-feira (18), em Porto Velho, o governo de Rondônia entregou, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), certificados para 72 concluintes de 6 cursos profissionalizantes do programa Vencer, na Capital. Desta vez foram contemplados alunos dos cursos de Cabeleireiro (17), Pizzaiolo (11), Maquiador (13), Operador de Computador (11), Manicure e Pedicure (7) e Assistente Financeiro (13).
A concluinte do curso de pizzaiolo, Rosimeire Santos, disse que trabalhava vendendo espetinho, mas que agora inseriu no cardápio a pizza com tudo preparado por ela. “Antes eu comprava o disco. Mas agora eu faço a massa e monto a pizza. E além da massa da pizza, aprendi fazer massa para macarrão, esfiha, calzone e outros”, comentou animada, adiantando que já pensa em fazer inscrição para outro curso do Vencer. “Eu me desdobrei para fazer o curso de pizzaiolo, mas venci e agora já penso em outro”, destacou.
A próxima etapa para os 72 concluintes será receber o kit profissional com todas as ferramentas necessárias para trabalhar na área escolhida. Além do kit profissional, os participantes recebem o material didático e auxílio financeiro mensal de R$ 200, durante um ano.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa impulsiona a capacitação profissional, de forma gratuita para jovens e adultos, fortalecendo o ingresso no mercado de trabalho.
INSCRIÇÕES ABERTAS
As inscrições para a etapa 2025 seguem até o próximo dia 31 de agosto, para mais de 2.130 vagas remanescentes em 20 cursos nas áreas de Energia, Alimentos e Bebidas, Vestuário, Tecnologia da Informação, Automotiva, Refrigeração e Climatização, Gestão, Comércio, Turismo, Gastronomia, Moda e Beleza. Outras 870 vagas já foram preenchidas, totalizando 3 mil distribuídas por 32 cursos.
Os cursos contemplam 20 municípios, 10 a mais que na edição de 2024, que são: Porto Velho, Candeias do Jamari, Ariquemes, Buritis, Jaru, Machadinho d’Oeste, Ouro Preto d’Oeste, Mirante da Serra, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhena, Colorado do Oeste, Rolim de Moura, Alta Floresta d’Oeste, São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé, Guajará-Mirim e Nova Mamoré.
Lançado em 2024, o programa estadual teve 6.910 inscrições, das quais 2.906 tiveram a matrícula confirmada. Desse total, 1.853 concluíram o curso e 1.279 já receberam o kit.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!