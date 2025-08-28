Crescem candidaturas ao Senado em Rondônia, PLP da Lei da Ficha Limpa retirada da pauta no Senado, envolvidos na Cota de Gênero serão julgados?

Publicada em 28/08/2025 às 14h00
Senado – A cada dia crescem os comentários sobre a pré-candidatura de Mariana Carvalho, que já foi vereadora em Porto Velho e deputada federal. Seu irmão, o deputado federal Maurício Carvalho (UB), anunciou na última semana, que Mariana é pré-candidata a uma das duas vagas ao Senado, que estarão em disputa nas eleições de outubro do próximo ano. As vagas são ocupadas por Confúcio Moura (MDB) e Marcos Rogério (PL). Ambos presidem seus partidos em Rondônia. Rogério ensaiava uma candidatura a governador, porém as informações mais recentes são que concorrerá à reeleição. Ele foi candidato ao Governo do Estado em 2022 e foi derrotado no segundo turno por Marcos Rocha (UB), que se reelegeu e já costura uma pré-candidatura ao Senado.
Senado II – Confúcio chegou a trabalhar uma candidatura a governador. Na recente visita do presidente Lula da Silva (PT) a Rondônia, foi bastante prestigiado pela caravana presidencial. Inclusive por Lula, que abriu espaço em seu discurso para Confúcio se pronunciar. Comentários nos bastidores, de fontes seguras, dão conta que existe uma costura para unir PT e MDB às eleições de 2026, inclusive, com muitas chances de Confúcio ser o vice de Lula. Como política, já dizia o sábio Magalhães Pinto, ex-governador de Minas Gerais, é como nuvem, “você olha está de um jeito, olha de novo e ela já mudou”, sua frase continua sendo atual. Confúcio é um político experiente, articulador e bom de voto, pois foi deputado federal (três mandatos), prefeito de Ariquemes em dois mandatos seguidos, governador (dois mandatos seguidos) e é senador desde 2018. Também não está descartada a busca pela reeleição.
Senado III – Estamos a pouco mais de 13 meses para as eleições gerais de 2026 quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices; uma das duas vagas ao Senado dos Estados e Distrito Federal, Câmara Federal a Assembleias Legislativas. Os dirigentes partidários estão mobilizados, pois para concorrer em 2026 os candidatos deverão estarem filiados a um partido político, no mínimo seis meses antes. Muitos deles com mais de um mandato deverão trocar de sigla partidária. Partidos políticos estão se unindo em federação, já que não é possível mais a coligação, visando uma melhor performance elegendo o maior número possível de senadores, deputados federais e estaduais para terem bancadas fortes no Congresso Nacional. Em Rondônia não é diferente. Nos próximos meses teremos diversas alterações na política regional, com políticos mudando de partidos, inclusive parcerias consideradas impossíveis. Quem viver verá...
Candidatos? – A votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) que estabelece o prazo máximo de inelegibilidade, que estava na pauta do Senado de terça-feira (26), que foi adiada para o dia seguinte (27), mas acabou sendo retirado de pauta. O PLP é de enorme interesse para a política regional de Rondônia, pois estabelece um prazo máximo de 12 anos de inelegibilidade de políticos, mesmo em caso de condenações sucessivas. O texto do relator senador Weverton Rocha (PDT-MA)) não tem consenso da Casa, a bancada do MDB já tinha se manifestado que votaria contra, por isso o recuo. A alegação é que a proposta fragiliza a Lei da Ficha Limpa. Caso a PRP seja aprovada e sancionada, antes das eleições de outubro do próximo ano, o ex-governador Ivo Cassol (PP), o ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT, o ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa (Ale) Kaká Mendonça (PL estariam em condições de disputar as eleições do próximo ano. Seria Cassol a governador, Acir a senador e Kaká a deputado federal.
Vereadores – Nas eleições de 2024 (prefeito, vice e vereador) vários partidos, apostando na impunidade, que é um dos graves problemas do Brasil, que anda lado a lado com a corrupção tentaram burlar a Justiça Eleitoral (JE) principalmente com relação à Cota de Gêneros a mulheres. Em Rondônia a Justiça Eleitoral já agiu e vereadores perderam o mandato, mas a situação é a nível nacional. Em Campo Mourão (PR) dois vereadores (Alex Sandro Alves Nunes-Tio Leco, e Sebastião Galdino-Tião do Karatê- do PP) foram cassados e, como atinge os dois candidatos do mesmo partido, terá que ser feita a retotalização dos votos para definir quem ficará com as duas vagas, obrigatoriamente de outro partido. A mesma situação já ocorreu em mais 14 chapas de dez municípios do Paraná. Em Rondônia a mesma situação foi constatada e já ocorreram punições. Em porto Velho temos situação semelhante. As pessoas intimadas não apresentaram defesa e a Justiça Eleitoral não pauta. O primeiro ano de mandato está terminando. A situação deve ser julgada e, se for o caso punir quem está ocupando o cargo de forma ilícita. Como ficarão as participações desses vereadores, se punidos como já ocorreu em Rondônia e em outros Estados nas votações plenárias? Terão validade? É o fim da rosca...
A Festa do Leite de Nova Mamoré tem início hoje (28), às 18h com exposições, rodada de negócios e a tradicional ordenha de animais. Nova Mamoré é hoje o maior produtor de leite de Rondônia com o encerramento no dia 31. O evento ocorre na Linha 20, Distrito e Palmeira distante cera de 40 km da sede +++ A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) declarou como situação crítica de escassez de água nos rios Juruá, Purus e seus afluentes. Todos têm nascentes no Peru, cortam os estados do Acre e Amazonas e registram chuvas abaixo do normal desde 2023 +++ A resolução da ANA é a partir de segunda-feira (25) e válida até o dia 31 de outubro +++ O mês de agosto está terminando e a chegada do Inverno Amazônico (chuvas diárias durante meses) chegará somente em dezembro. Estamos no Verão Amazônico (seca durante meses) somente com chuvas esparsas do “Caju”, da “Manga” e outras culturas que garantem as floradas +++ No período de seca, como o atual, o Governo Federal investe na recuperação das rodovias federais, como a BR 364, que agora tem o consórcio 4UM/Opportunity na administração, após ganhar a concessão (30 anos) como único participante. Já foi anunciado que teremos vários pedágios, 107 km de duplicação, 190 de terceiras pistas além de outras melhorias.
