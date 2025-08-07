Comissão organizadora finaliza os preparativos para o Arraiá Flor do Calama, que acontece no sábado (16) em Porto Velho

Publicada em 07/08/2025 às 16h05
O tradicional Arraiá Flor do Calama será realizado no sábado, 16 de agosto, no estacionamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Calama. Como já é costume, o evento se consolida como um momento especial de confraternização entre estudantes, familiares e comunidade, celebrando a cultura popular com muita alegria, música e dança.
A organização da festa está sob responsabilidade de uma comissão formada por servidores e alunos, que se dedicam aos preparativos com entusiasmo. Os estudantes são os principais protagonistas, montando e decorando as barracas de comidas típicas e bebidas, além de organizarem ações para arrecadação de recursos, especialmente os alunos dos terceiros anos, que utilizam a renda para ajudar nos custos da formatura.
A programação deste ano promete animar o público com apresentações culturais variadas, com a Quadrilha Estrelas do Calama; Carimbó Rosas do Calama e Boi-bumbá Auto do Calama, com grupos formados por estudantes do próprio campus, além de performances de danças modernas, como K-Pop Tríon, e da fanfarra Águias Negras, da Paróquia São Thiago Maior.
Um dos destaques desta edição será a lembrança entregue aos participantes: uma fita colorida inspirada nas tradicionais fitas do Senhor do Bonfim, de Salvador (BA), símbolo de fé e alegria. A ideia foi proposta pelo Programador Visual do evento, Vitor Viana, que assina também o projeto visual da festa.
Outra novidade é a presença do grupo AstroIFRO, que levará ao evento o planetário inflável. Durante a festa, os visitantes poderão observar astros e estrelas, vivenciando uma experiência educativa e lúdica ao mesmo tempo. O Arraiá Flor do Calama é aberto ao público. A comissão organizadora convida: “traga sua família e amigos para aproveitar essa noite de celebração da cultura popular, saborear pratos típicos e prestigiar as atrações preparadas com carinho por toda a comunidade escolar”.
