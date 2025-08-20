Com obras modulares, ampliação das escolas transformará a rede municipal de ensino

Publicada em 20/08/2025 às 08h41
Visando melhorar a qualidade do ensino, acompanhar o crescimento populacional e garantir que todas as crianças tenham acesso à educação em instituições próximas de casa, a Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), anunciou que as obras de ampliação das escolas Nina Paul, Maria Celuir Duarte e Felipe Rocha já estão em andamento e apresentam ritmo acelerado.
Ao todo, cerca de R$ 12 milhões estão sendo investidos, possibilitando a criação de mil novas vagas na rede municipal de ensino. As intervenções seguem o modelo de construção modular, reconhecido pelo alto padrão de qualidade e já utilizado em cidades do Estado do Mato Grosso, considerado o maior polo de infraestrutura educacional do país. Com isso, Vilhena se torna o primeiro município de Rondônia a adotar essa inovação, com maior economicidade e redução nos prazos de entrega.
Segundo o secretário municipal de educação, Flávio de Jesus, os investimentos contemplam diversas melhorias nas unidades escolares. As escolas Nina Paul e Maria Celuir Duarte receberão, cada uma: sala de creche com fraldário para bebês de um ano, lactário, duas salas de creche com banheiro compartilhado para crianças de dois a três anos, três salas para o Pré I, três salas para o Pré II e dois conjuntos de banheiros. A escola Maria Celuir também contará com uma nova sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), equipada com banheiro acessível.
Já a Escola Felipe Rocha está sendo ampliada com uma sala de informática, sete novas salas de aula, uma sala de AEE com banheiro acessível e dois conjuntos de banheiros. Ao todo, o município entregará a Vilhena cerca de 30 novas salas de aula.
As obras, que possuem prazo de 120 dias para conclusão, já apresentam avanço significativo, demonstrando o compromisso da gestão municipal em entregar rapidamente espaços modernos e de qualidade para a comunidade escolar.
